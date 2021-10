Tausende Nutzer haben sich am Montag über eine Störung bei Facebook, Instagram und WhatsApp beschwert. Das sagt das Unternehmen dazu.

Tausende Nutzer auf der ganzen Welt haben sich am Montagabend (4. Oktober) über Probleme mit den sozialen Netzwerken von Facebook beschwert. Ab circa 17:30 Uhr waren WhatsApp, Instagram und Facebook nicht mehr erreichbar. Einzig auf Twitter ließen sich am Abend noch Mitteilungen und Beitrage teilen. Dort entschuldigte sich das Unternehmen bei seinen Usern: "Uns ist bekannt, dass einige Nutzer Probleme beim Zugriff auf unsere Apps und Produkte haben. Wir arbeiten daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder zu normalisieren und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten."

WhatsApp versicherte den Nutzern ebenfalls via Twitter, dass es nicht an ihnen liege, "wir sind es": "Wir arbeiten so schnell wie möglich an einer Lösung." Von der Störung betroffen ist nicht nur Deutschland, sondern offenbar Nutzer auf der ganzen Welt. Mehreren Medienberichten zufolge soll es auch interne Kommunikationsstörungen bei Facebook geben.

Twitter ist amüsiert

Twitter zeigte sich unterdessen amüsiert über die Mega-Panne. "Hallo, an wortwörtlich alle", witzelte der Kurznachrichtendienst in einem Tweet. Die genaue Ursache des Problems ist bis jetzt noch unbekannt.