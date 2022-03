So romantisch war der Antrag von Nino Sifkovits an Cheyenne Ochsenknecht

Ein letztes Mal trashen sie über den Fernsehbildschirm, dann endet Staffel eins von "Diese Ochsenknechts". Zwischen Kuhstall und dem alten Luxusleben schwankt Cheyenne Ochsenknecht in dieser Folge. Mit einem Heiratsantrag besiegelt Nino Sifkovits dann ihre Zukunft.

Jimi Blue Ochsenknecht gab in der ersten Staffel des Reality-TV-Formats einfach alles. In der fünften Episode sogar sein letztes Hemd. Er zog vor der Kamera blank. Dass das keine Steigerung mehr kennt, sollte klar sein, deshalb bestimmt das Nesthäken die letzte Folge von "Diese Ochsenknechts". Wir begleiten Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht auf ihrem Weg zur Verlobung.

Am Anfang der letzten Ausstrahlung plänkelt Jimi Blue noch ein bisschen seicht durch Thailand. Doch der Gesprächsstoff scheint ihm ziemlich ausgegangen zu sein über die letzten fünf Folgen. Sein emotional aufregendster Moment scheint das Nägelschneiden bei seiner schlafenden Tochter Snow zu sein. Als Babysitter seiner Tochter begleitete er Yeliz Koc zu Dreharbeiten. Scheinbar als Freunde oder zumindest kooperierende Eltern. Schön für sie und vor allem fürs Baby, schlecht fürs Storytelling. Deshalb ein schneller Wechsel auf das nächste Familienmitglied mit großer Klappe: Cheyenne Ochsenknecht.

Cheyenne Ochsenknecht: "Wir freuen uns in Ruhe zu pimpern"

Die Neu-Mama Cheyenne und ihr mittlerweile Verlobter gönnen sich ihre erste, kurze Eltern-Auszeit und besuchen einen befreundeten Profi-Fußballer namens Valentino Lazaro in Lissabon. Beim Kofferauspacken erklärt Cheyenne Ochsenknecht, worauf sie sich beim Besuch der Freunde am meisten freuen: "Wir freuen uns in Ruhe zu pimpern." – Nach dieser vielversprechenden Aussage plätschert es jedoch soft durch das Finale. Nino bereitet mithilfe seiner Freunde einen Antrag am Pool des Anwesens vor. Viele rote Rosen und Kerzen. Alle sind aufgeregt und Cheyenne wird nach einer gemeinsamen Dinner-Nacht mit verschlossenen Augen zum Pool geführt, wo ihr Zukünftiger auf sie wartet. Anstatt sich zu freuen, schreit sie: "Warum wusste ich das?", und geht auf ihn zu. Als Nino anfängt, zu sprechen, verstummt die schlagfertige Tochter des Trash-TV-Clans noch immer nicht und sagt sehr laut mehrmals: "Ne, ich kann nicht, ne, nicht fragen" – mmmh, eigentlich ein eindeutiges Statement.

Der zukünftige Mann an ihrer Seite kennt sie aber wohl recht gut und redet einfach weiter. Am Ende sagt sie dann übrigens doch "Ja", nachdem sie kurzzeitig auch mal verstummt war. Dann weinen alle vor Freude und liegen sich in den Louis-Vuitton-Armen. Ein kurzer Ausflug in das einstige Luxus-Leben der Bäuerin.

Das Ende der Episode ist typisch Ochsenknecht. An einem Familien-Tisch in München bequatscht die ganze Familie, wann, wie und wo die Hochzeit des baldigen Ehepaares stattfinden soll. Vor einem zweiten Kind? Nach einem zweiten Kind? Nino Sifkovits äußert, dass er sich keinen großen Altersunterschied zum nächsten Geschwisterchen für Mavie wünscht. Cheyenne Ochsenknecht möchte aber am liebsten in Ruhe alles planen und erst 2023 heiraten. Doch ihr Wunsch ist es auch, am besten in der Hochzeitsnacht schwanger zu werden. "Also richten wir die Hochzeit nach deinem Zyklus aus", ergänzt die Ober-Mutter der Schauspielfamilie Natascha Ochsenknecht. Dann verabschieden sich alle und es bleibt zu hoffen, dass sie in ihrem Timing auch noch die Dreharbeiten zu einer zweiten Staffel unterkriegen können, amüsant war's alle mal.

Seit Montag, den 21. Februar, 20:15 Uhr gibt es wöchentlich eine neue Episode bei Sky des neuen Reality-TV-Formats "Diese Ochsenknechts".

Quelle: Sky