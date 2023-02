Sehen Sie im Video: Farbenblinde Braut sieht bei ihrer Hochzeit das erste Mal Farben.

















Der Hochzeitstag dieser Braut wurde dank einer Brille noch magischer.

Kristin Robinson aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania lässt ihren Traum wahr werden: Sie heiratet ihren Verlobten Nick am Lake Buena Vista in Disneyworld, Florida.

Doch nicht nur ihre Hochzeit macht diesen Tag so besonders, denn ein weiterer Wunsch geht in Erfüllung.

Kristin wird ihre Hochzeit in Farbe miterleben, denn sie kam durch einen Gendefekt farbenblind zur Welt.

Ihr Vater und ihre zwei Brüder haben denselben Gendefekt: eine sogenannte Deuteranopie.

Dabei handelt es sich um eine genetisch bedingte Farbfehlsichtigkeit, oft auch als Rot-Grün-Blindheit bezeichnet.

Der Defekt hindert sie daran, Farben wie Rosa und Lila sehen zu können und erschwert das Erkennen von Rot-, Grün- und Brauntönen.

Die Hochzeitsplaner aus dem Disneyland wussten über die Farbenblindheit von Kristin und ihrer Familie Bescheid und organisierten Brillen, die sie Farben sehen lassen.

Somit sieht die Braut ihren zukünftigen Mann an ihrem Hochzeitstag das erste Mal in Farbe.

Sie ist ebenfalls überwältigt von der bunten Blumen-Dekoration. Es ist das erste Mal, dass sie lila und pink erkennen kann.

Für die volle Farbkraft endet der Tag sogar mit einem Feuerwerk. Was für Disney World eine gelungene PR-Aktion ist, wird für das junge Paar ein sicherlich unvergesslicher Tag bleiben.

