Farrah Franklin (36) gehörte im Jahr 2000 zu einer der wohl heißesten Girlgroups des Planeten: Destiny's Child. Sie wurde damals im Musikvideo zu "Say My Name" gemeinsam mit Michelle Williams (37) als neues Mitglied der Formation rund um Pop-Superstar Beyoncé Knowles (36) vorgestellt. Doch nach nur fünf Monaten verließ sie die Band wieder. Als sie nun am vergangenen Wochenende die Mini-Reunion von Destiny's Child auf dem Coachella-Festival sah - die ehemaligen Mitglieder Kelly Rowland (37) und Michelle Willams kamen für ein paar gemeinsame Songs zu Beyoncé auf die Bühne - weckte das wohl auch die Lust in Franklin wieder.

Wie das US-Klatschportal "TMZ" berichtet, hat Franklin die Show mit Begeisterung verfolgt und wäre bei einer tatsächlichen Reunion gerne wieder mit an Bord. Darüber, dass sie in Coachella nicht mit auf der Bühne stand, zeigte sie sich nicht enttäuscht. Sie sei nicht eingeladen gewesen, um Teil des Auftritts zu sein, verriet sie. Das hätte sie auch nie erwartet. Aber es klingt ganz so, als hätte sie nichts dagegen, bei einer erneuten Reunion von Beyoncé eingeladen zu werden.

Fürs Erste aber ist Franklin glücklich mit ihren Jobs als Model, Schauspielerin und Solo-Sängerin. Bei einem Anruf ihrer Ex-Kolleginnen würde sie aber wohl sofort parat stehen.