Die kommende Action-Raserei "Fast & Furious 9" scheint in Teilen im Weltall angesiedelt zu sein. Dies ließ Rapper und Schauspieler Ludacris (42), der bereits in mehreren "Fast & Furious"-Streifen in die Rolle des Tej Parker schlüpfte und auch im neunten Film der Hauptreihe wieder als dieser zu sehen sein wird, in einem Interview durchblicken. In der "Jess Cagle Show" auf dem US-Radiosender Sirius XM deutete er das an, worüber einige Fans zuvor schon spekuliert hatten.

"Du hast etwas Richtiges gesagt"

In einer Frage der Co-Moderatorin Julia Cunningham, worum es im neunten Teil der beliebten Filmreihe gehen werde, fiel auch das Stichwort "Weltall", worauf Ludacris erklärte: "Du hast da gerade etwas sehr Wichtiges gesagt. Ich kann sagen, dass du sehr intuitiv bist. Du hast etwas Richtiges gesagt. Ich werde es aber nicht verraten." Als die Moderatoren noch einmal nachbohrte, sprach der Gesichtsausdruck des Rappers bei dem Wort "Weltall" Bände.

Es ist also wahrscheinlich, dass Teile des kommenden Films im Weltall spielen werden. Ein wenig müssen Fans sich noch gedulden, der Kinostart wurde aufgrund der Corona-Pandemie um fast ein Jahr auf den 1. April 2021 verschoben. Die Dreharbeiten an sich sind allerdings bereits abgeschlossen, wie Ludacris bestätigt: "Wir warten nur drauf, dass der Film rauskommt."