Wer wird Dwayne "The Rock" Johnsons (47, "Pain & Gain") Platz im "Fast & Furious"-Cast einnehmen? Vor ein paar Wochen gab es zu der Frage noch eine kryptische Video-Andeutung von Vin Diesel (51) via Instagram. Sollte etwa Johnsons Wrestling-Kollege John Cena (42, "Bumblebee") in seine Fußstapfen treten? Eine Bestätigung fehlte jedoch. Am Freitag hat es Universal nun offiziell gemacht: Cena wird Teil der "Fast & Furious 9"-Mannschaft. Wen wird er spielen?

Diese Details sind bekannt

Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, ist über Cenas Figur bislang nur bekannt, dass sie ein "badass" sein soll, also ein besonders harter Hund. Demnach ist nun außerdem klar, dass The Rock bis auf Weiteres nicht zur "Fast"-Hauptreihe zurückkehren wird. Ab 1. August ist er hierzulande im Spin-off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" an der Seite von Jason Statham (51, "Crank") zu sehen.

Die Dreharbeiten zum neunten Teil der beliebten Raser-Reihe sollen laut "Deadline" noch im Juni beginnen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Dan Casey (37, "Drag me to Hell"), Regie führt einmal mehr Justin Lin (45, "Fast & Furious 6"). Der Film soll am 21. Mai 2020 in die deutschen Kinos kommen.