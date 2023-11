Der "Wacken-Tatort" kann einen großen Quotenerfolg verbuchen. Der Borowski-Krimi lockte fast neun Millionen Zuschauende vor den Fernseher.

Axel Milberg (67) darf sich nach der Ausstrahlung seines dritten Borowski-"Tatorts" 2023 am Sonntagabend (26. Dezember) selbst auf die Schulter klopfen. Denn "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" hat nicht nur den Tagessieg bei den Quoten eingefahren, gleichzeitig ist es der erfolgreichste Borowski-"Tatort" im laufenden Jahr.

"Traumschiff" mit Cathy Hummels verliert im direkten Quotenduell

Laut AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK haben zur Primetime um 20:15 Uhr am Sonntagabend 8,85 Millionen Zuschauer im Ersten eingeschaltet. Das entspricht einem Marktanteil von 28,8 Prozent. Zum Vergleich: Die neue "Das Traumschiff"-Folge (20:15 Uhr im ZDF), in der Cathy Hummels (35) zu Gast bei Florian Silbereisen (42) und seiner Crew war, kam auf 5,59 Millionen Zuschauende und 18,2 Prozent Marktanteil.

Wie "Quotenmeter" schreibt, handelt es sich bei "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" damit um Borowskis erfolgreichsten Krimi in diesem Jahr. Im Mai schalteten bei "Borowski und die große Wut" rund 8,67 Millionen Zuschauende ein. 5,18 Millionen waren es bei "Borowski und die Angst der weißen Männer".

Darum ging es im neuen "Wacken-Tatort"

Zum 20-jährigen Dienstjubiläum geht Kommissar Klaus Borowski (Milberg) mit seiner Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriaçik, 33) dem Fall eines getöteten Säuglings nach. Der grausige Fund sorgt dafür, dass Kommissar Borowski außerplanmäßig seinen Camping-Urlaub abbricht, um Kollegin Mila Sahin bei den Ermittlungen beizustehen. Die führen sie in das undurchsichtige Umfeld des Heavy-Metal-Festivals in Wacken.