Ferdinand von Schirach, 59, fotografiert für den stern im Halleschen Haus in Berlin

von Gregor Peter Schmitz und Hannes Roß Er trägt die Bürde seiner Familiengeschichte, leidet an Depressionen und sorgt sich um unser Land. Doch in der Kunst hat er eine Heimat gefunden. Ein Gespräch mit dem Erfolgsautor Ferdinand von Schirach.

Herr von Schirach, in Ihrem neuen Theaterstück "Regen" treten Sie nun auch als Schauspieler ins Rampenlicht. Was hat Sie dazu bewogen?

Die Freude am Spiel.