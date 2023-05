Der Ferienwohnungs-Vermittler FeWo-direkt hat wieder die "Ferienhäuser des Jahres" gekürt.

Den Urlaub im Ferienhaus statt im Hotel zu verbringen, bietet viele Vorteile. Vor allem in touristisch stark frequentierten Regionen schneiden Ferienhäuser vergleichsweise oft deutlich günstiger ab. Außerdem erwarten Urlauber mehr Platz, Unabhängigkeit und Gemütlichkeit. "Ferienhäuser bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, was gerade in dieser Zeit der steigenden Preise bei den Deutschen gut ankommt", erklärt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei FeWo-direkt.

Das Portal hat auch 2023 wieder die Ferienhäuser des Jahres gekürt. Auf die Top-Liste schafften es nur die Adressen, die von den Gästen eine durchschnittliche Gesamtbewertung von mindestens 4,8 von 5 möglichen Sternen erhielten. Zudem musste neben der Gesamtpräsentation auch das Kriterium der Familien- und Gruppentauglichkeit erfüllt sein.

Ferienhäuser in Deutschland ausgezeichnet

Auch Unterkünfte in Deutschland können sich mit dem Titel "Ferienhaus des Jahres 2023" schmücken. Gerade in Zeiten steigender Preise bieten sie eine gute Alternative zu kostspieligen Auslandsreisen.

In der romantischen Flussvilla "Bleibe" in der Fachwerkstadt Monschau können sich Gäste nicht nur über 200 Quadratmeter Wohnfläche freuen, sondern auch über einen eigenen parkähnlichen Garten mit großem Teich, Barockpavillon und direktem Zugang zum Fluss.

Ein weiteres deutsches Highlight ist ein Herrenhaus in Freudenstadt im Schwarzwald. Das als "Bärenschlössle" bekannte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert bietet Platz für 18 Personen und überzeugt durch eine geschmackvolle Einrichtung, die sich behutsam in das gut erhaltene historische Ambiente einfügt. Bei einem durchschnittlichen Preis von 281 Euro pro Nacht lässt sich hier relativ günstig Urlaub machen.

Wer es lieber modern und stylisch mag, dürfte im "Ferienhaus Sunshine" im sächsischen Löbnitz glücklich werden, dessen Grundstück direkt an das Ufer des Mühlfeldsees im nördlichen Leipziger Neuseenland angrenzt. Das Gebäude verfügt über große Panoramafenster, eine Sonnenterrasse und einen Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.

Tolles Ambiente in englischer Grafschaft Cumbria

Auf anglophile Urlauber wartet das luxuriöse Steinhaus "High View Barn" am Rande von Middleton in der englischen Grafschaft Cumbria. Das Anwesen bietet einen schönen Blick auf die grünen Hügel der umliegenden Landschaft und verfügt neben sechs riesigen Schlafzimmern über ganze sieben Badezimmer.

Für einen Luxusurlaub in wärmeren Gefilden eignet sich etwa eine Villa in der Nähe von Lagos an der portugiesischen Algarve. Neben einem großen Infinity-Pool mit Meereshorizont und parkähnlichem Garten verfügt das 600 Quadratmeter große Gebäude über mehrere Badezimmer mit eigenen Whirlpools.

Ein weiteres interessantes Objekt auf der Auswahl-Liste ist eine liebevoll renovierte historische Villa in der französischen Provence, die mit einem 240-Grad-Blick auf die Hafenstadt Cannes auftrumpft. Das Anwesen kombiniert traditionellen Stil mit modernem Komfort, hat vier große Terrassen und ist von einem großen Olivenhain umgeben.

Luxus im alpinen Chalet

Wen es eher in die Berge zieht, sollte einen Blick auf das "Chalet La Colombine" in den alpinen französischen Savoyen werfen. Die 5-Sterne-Unterkunft erstreckt sich über 400 Quadratmeter auf vier Ebenen und bietet ihren Gästen unter anderem eine Panorama-Außensauna, zwei Pools und einen Kinoraum. Auch wenn für das Objekt im Schnitt 2.037 Euro pro Nacht anfallen, halten sich die Pro-Kopf-Kosten im Rahmen. Denn bei einer Vollbelegung mit 15 Gästen kostet das Luxus-Ferienhaus durchschnittlich pro Person und Nacht gerade einmal 136 Euro.

Ebenfalls auf die Liste schaffte es die "Villa Corallo" an der Costa Paradiso an der Nordküste Sardiniens. Die Villa punktet mit einer Lage auf einem felsigen Hügel, von dem aus die Gäste einen Panoramablick über die gesamte Küste genießen können - und das von jedem der sieben Zimmer aus.

Ein weiteres ausgezeichnetes Urlaubsdomizil befindet sich auf der griechischen Insel Korfu. Das "House on the Rocks" beeindruckt mit seiner Lage auf einem Felsen über dem malerischen Kaminaki-Strand. Der Panoramablick lässt sich dort hervorragend von einem großen, halbkreisförmigen Infinity-Pool genießen.

Eine besondere Anerkennung

FeWo-direkt hat 2023 zum zweiten Mal die Ferienhäuser des Jahres gekürt. Die Initiative wurde im vergangenen Jahr mit dem Ziel ins Leben gerufen, Gastgeberinnen und Gastgebern, die ein außergewöhnliches Gästeerlebnis bieten, eine besondere Anerkennung zukommen zu lassen.