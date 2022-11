Zum ersten Mal hat König Charles III. als Monarch am traditionellen Festival of Remembrance teilgenommen und gefallene Soldaten geehrt.

Die royale Familie um König Charles III. (73) hat sich am gestrigen Samstagabend in der Londoner Royal Albert Hall zum traditionellen Festival of Remembrance versammelt. Bei der Veranstaltung wird all jenen gedacht, die für Großbritannien und das Commonwealth in Kriegen und anderen Konflikten ihr Leben verloren haben. Charles nahm an der Gedenkveranstaltung zum ersten Mal seit dem Tod von Königin Elizabeth II. (1926-2022) als Monarch teil. Königsgemahlin Camilla (75), Prinz William (40), Prinzessin Kate (40), Prinzessin Anne (72) sowie weitere Mitglieder der royalen Familie waren ebenfalls bei dem Event anwesend, das seit beinahe 100 Jahren abgehalten wird.

Queen Elizabeth II. dankt den Streitkräften

Während der Veranstaltung wurde in der Royal Albert Hall ein Videoclip der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) abgespielt. Sie spricht in diesem vom "enormen Beitrag" der britischen Streitkräfte zum "Ansehen und Ruf" Großbritanniens während ihrer Regentschaft. Das berichtet die "BBC". Mit König Charles und seinen Geschwistern Prinzessin Anne und Prinz Edward (58) waren drei der vier Kinder der im September verstorbenen Monarchin anwesend. Die Teilnehmer der von der Royal British Legion abgehaltenen Veranstaltung trugen die traditionellen roten Mohnblüten-Anstecker, die das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Militärs symbolisieren.

Am heutigen Sonntag werden sich die Royals um König Charles dann gleich wieder versammeln. Der Monarch soll zum Remembrance Day Service am Kriegerdenkmal Kenotaph einen Kranz niederlegen, der der verstorbenen Königin Elizabeth II. und ihrem Vater, König George VI. (1895-1952), gewidmet ist. Die Royals werden am Kenotaph eine Parade von 10.000 Veteranen abnehmen.