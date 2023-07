Neuseeland und Norwegen eröffnen die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. So sehen Fans den Auftakt und die weiteren Spiele live.

Am Donnerstagvormittag um 9:00 Uhr beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2023. Die neuseeländischen Gastgeberinnen empfangen zum ersten Spiel in Auckland Norwegen. Drei Stunden später ist auch das zweite Gastgeberland dran: Um 12:00 Uhr spielt Australien in Sydney gegen Irland. So sind Fans trotz der Zeitverschiebung live per TV oder Stream beim Eröffnungsspiel dabei.

Das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen ist ab 9:00 Uhr live im Ersten oder per Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen. Christina Graf (37) kommentiert die Partie live aus dem Eden Park in Auckland. Das Erste geht bereits ab 8:03 Uhr in die Vorberichterstattung mit Claus Lufen (56) und Expertin Nia Künzer (43), für die es das letzte große Turnier als TV-Expertin sein wird.

Auch das zweite Gastgeber-Eröffnungsspiel findet am Donnerstag statt: Ab 12:00 Uhr rollt das Leder zwischen Australien und Irland im Accor Stadium in Sydney. Die Partie ist ebenfalls im Ersten sowie per Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen, Bernd Schmelzer (57) nimmt für die 90 Minuten in der Sprecherkabine als Kommentator Platz.

Wann spielt Deutschland?

Die DFB-Elf greift am Montag, den 24. Juli, zum ersten Mal ins Turniergeschehen ein. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) trifft dann um 10:30 Uhr deutscher Zeit auf Marokko. Die Begegnung wird live im ZDF oder per Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen sein, Claudia Neumann (59) kommentiert die Partie aus dem AAMI Park in Melbourne.