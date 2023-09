Filip Pavlović bei "Alles was zählt" Er bandelt mit Sila Şahin an

Schauspielpremiere für Filip Pavlović: Der Ex-Dschungelkönig bandelt in "Alles was zählt" mit Sila Şahin an.

Ex-Dschungelkönig Filip Pavlović (29) versucht sich jetzt auch als Schauspieler. Der Reality-Star steht ab dem 6. Dezember (Folge 4.339) beim RTL-Dauerbrenner "Alles was zählt" vor der Kamera. "Jeder, der mich kennt, weiß, ich lasse nichts unversucht und die Schauspielerei stand noch auf meinem Zettel", freut sich der 29-Jährige im Gespräch mit dem Sender.

Der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer kann die Dreharbeiten kaum mehr erwarten. "Ich habe noch nicht alle Kollegen kennengelernt, aber die, die ich getroffen habe, waren super offen, freundlich und haben sich Zeit für mich genommen, wenn ich Fragen hatte."

Auf Tuchfühlung mit Sila Şahin

In der Serie geht Pavlović mit Sila Şahin-Radlinger (37) auf Tuchfühlung. Die Schauspielerin ist ein alter Hase im Seriengeschäft. 2009 wurde sie durch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, seit 2023 ist sie bei "Alles was zählt" als Influencerin Miray Öztürk zu sehen. Pavlović spielt den Getränkelieferanten Lars Orth, der sich Hals über Kopf in Miray verliebt. Miray, die vor allem ihre Karriere als Influencerin vorantreiben will, ist jedoch skeptisch. Gibt es für die beiden ein Happy End?

Pavlović hat bereits in zahlreichen TV-Formaten mitgewirkt und kann eine beachtliche Karriere im Reality-TV vorweisen. 2018 buhlte er um die "Bachelorette" Nadine Klein (37) und erreichte den dritten Platz. Ein Jahr später wirkte er beim Spin-off "Bachelor in Paradise" mit.

2020 gewann der TV-Star mit 219.000 Instagram-Followern die RTL-Reality-Show "Like Me - I'm Famous". Ebenso erfolgreich war er im selben Jahr beim "Promiboxen" und 2021 in der "Dschungelshow", ein Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp, in dem er sich das Goldene Ticket für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 erkämpfte. Das Format verließ er letztendlich als Dschungelkönig. Zu seinen weiteren TV-Jobs gehören das "RTL Turmspringen", "Murmel Mania" oder die "TV total Wok-WM".