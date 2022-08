Der Film "Girl You Know It's True" dreht sich um die Geschichte der Band Milli Vanilli. Unter anderem Matthias Schweighöfer gehört zum Cast.

Die Band Milli Vanilli sorgte in den 1990er Jahren für einen waschechten Skandal. Denn Fab Morvan (56) und Rob Pilatus (1964-1998) sangen ihre Songs nicht selbst. Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Regisseur Simon Verhoeven (50) in seinem neuen Film "Girl You Know It's True" die Geschichte der beiden beleuchtet. Nun stehen auch schon die ersten Darsteller fest. Wie auf der Webseite des Deutschen Filmförderfonds hervorgeht, wird unter anderem Matthias Schweighöfer (41) eine Rolle übernehmen.

Spielt Matthias Schweighöfer den Produzenten Frank Farian?

Als weitere Darsteller werden auf der Webseite Tijan Njie (30) und Elan Ben Ali genannt. Wie die "Bild am Sonntag" exklusiv erfahren haben will, soll Schweighöfer den Produzenten von Milli Vanilli, Frank Farian (81), verkörpern. Die Zeitung hat mit dem echten Frank Farian über die vermeintliche Besetzung gesprochen. Dieser habe Matthias Schweighöfer vorher nur flüchtig beim Namen gekannt. "Aber er erfüllt letztendlich alle Kriterien, die mir wichtig sind. Er sieht mir ziemlich ähnlich, spricht sehr gutes Englisch und er kann singen."

Die Dreharbeiten sind nach Angaben des Deutschen Filmförderfonds bereits am 6. April 2022 gestartet. Ursprünglich war der 25. Januar als Starttermin festgesetzt. Simon Verhoeven ist auch für das Drehbuch verantwortlich, die Firma Wiedemann & Berg von Quirin Berg (44) und Max Wiedemann (44) für die Produktion. Der Filmtitel geht auf den gleichnamigen Milli-Vanilli-Song "Girl You Know It's True" aus dem Jahr 1988 zurück.

Der Skandal um Milli Vanilli

Die Band Milli Vanilli landete drei Nummer-eins-Hits in den US-Charts. Nachdem bekannt wurde, dass sie zu den Stimmen anderer Sänger per Playback die Lippen bewegten, wurde ihnen unter anderem ein Grammy Award aberkannt. Fab Morvan trat 2004 bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" noch mal in Erscheinung. Rob Pilatus starb 1998 mit nur 33 Jahren.