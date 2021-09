Sehen Sie im Video: Was wurde aus 90er-Jahre-Kinderstar Jonathan Lipnicki?









Mit neun machte seine Karriere sogar noch einen Sprung. In Stuart Little begeisterte er das Publikum in der Rolle des George Little.

Doch spätestens nach der Fortsetzung Stuart Little 2 war es mit der Karriere des Kindestars auch schon wieder vorbei.

Seitdem ist es um den Darsteller ruhig geworden und das ist, wie man weiß, im Falle eines Kinderstars durchaus positiv gemeint. Denn anders als viele andere Stars, die in jungen Jahren berühmt wurden, machte Jonathan Lipnicki nie mit Abstürzen, Alkohol und Drogen von sich reden. Im Gegenteil.

Lipnicki hat seine Berufung in Brazilian Jiu Jistu gefunden. Und deshalb hat er heute auch mit dem Milchbubi von einst nichts mehr gemein. Stattdessen hat er sich zu einem gutaussehenden jungen Mann entwickelt und präsentiert regelmäßig seinen durchtrainierten Oberkörper.

An seine Erfolge aus Kindertagen konnte er allerdings nie wieder anknüpfen.

