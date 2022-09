Disney verfilmt den Zeichentrick-Klassiker "Arielle" neu - und besetzt die Rolle der Meerjungfrau mit Halle Berry. Viele schwarze Kinder freut das.

Mit "Arielle, die Meerjungfrau" gelang Disney 1989 ein unsterblicher Märchenklassiker. Der auf Hans Christian Andersens Erzählung basierende Zeichentrickfilm war damals so erfolgreich, dass ihn der Konzern 1997 noch einmal in die Kinos brachte.

Nun schickt sich Walt Disney Studios an, den Stoff ein weiteres Mal zu verfilmen - diesmal mit echten Menschen. Für die Hauptrolle ist Oscar-Gewinnerin Halle Berry vorgesehen. Da die im Gegensatz zur Zeichentrickfigur einen dunkleren Teint besitzt, erregte das Vorhaben im Vorfeld heftige Reaktionen. Insbesondere Rassisten mochten sich nicht damit abfinden, dass das Meereswesen nun anders aussehen soll als in dem Zeichentrickfilm, wo Arielle feuerrote Haare und helle Haut besaß.

"Arielle": Kinder sehen den Trailer

Vor ein paar Tagen hat Disney nun den ersten Trailer veröffentlicht - und damit viele Emotionen ausgelöst. Diesmal allerdings vor allem positiver Art. In dem sozialen Netzwerk TikTok kursieren unzählige Videos, in denen zu sehen ist, wie Eltern ihren schwarzen Kindern den Trailer zeigen und deren Reaktionen filmen. Ein Mädchen schmeißt sich danach auf den Teppich und jubelt: "She is brown like me!"

Auch in anderen Kurzfilmen bringen Kinder Freude über diese neue Arielle zum Ausdruck. "Sie ist schwarz?", fragt etwa ein Mädchen, als könne sie nicht glauben, was sie da sieht, und jubelt laut "Yay!".

Auf Twitter hat eine Userin mit dem Namen Lai eine Auswahl dieser TikTok-Videos gepostet. Sie bilden ein Gegenpol zu den rassistischen Postings, die sich unter dem Hashtag #AriellsNotBlack zusammengefunden haben. Sie zeigen, wie bedeutend es von schwarzen Kindern empfunden wird, dass eine ihrer Kindheitsheldinnen die gleiche Hautfarbe hat wie sie. "Halle Berry, Sie sind dabei, die Leben so vieler kleiner schwarzen Kinder zu beeinflussen", schrieb Lai auf Twitter. "Ich hoffe, Sie wissen, wie inspirierend und beeindruckend Sie sind. Gott segne Sie!"

