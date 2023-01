Regisseur Damien Chazelle: "Brad Pitt wäre auch in der Stummfilmzeit ein großer Star gewesen"

von Jochen Siemens Vor 100 Jahren war Hollywood ein Ort ohne Moral und ohne Grenzen. Nun kehrt diese glamouröse und skandalöse Zeit zurück – als dreistündiges, mit Superstars gespicktes Kino-Epos.

Bloß nicht vergessen, Wasser mitzunehmen, sagen jene, die sich auskennen, denn die Wanderung sei mühsam. Vom Park am Lake Hollywood erst über ein paar kurvige, steile Straßen, die irgendwann zu Pfaden hoch auf den Mount Lee werden. Bei gutem Wetter dauert es eine knappe Stunde, bis man dort oben an einer Stelle dicht hinter den wohl berühmtesten Lettern der Welt stehen kann. HOLLYWOOD. Jeder Buchstabe 14 Meter hoch, und alle wurden im vergangenen Jahr mit 1500 Liter weißer Farbe frisch lackiert. Ein Schriftzug, das "Sign", wie sie hier sagen, der wie ein Versprechen über der Stadt schimmert. Ein Versprechen, es in Los Angeles zu schaffen. Ein Star zu sein, berühmt und geliebt und reich zu werden, eben ein "Angel".