Netflix "Bridgerton": Diese besondere Bedeutung hat der Schmuck in der Serie

Die Macher der Netflix-Serie "Bridgerton" überlassen nichts dem Zufall. So hat auch der Schmuck, den die Töchter aus den Häusern Bridgerton und Featherington tragen, eine spezielle Bedeutung. Vor allem der von Daphne und Penelope.

Diamanten, Rubine und Smaragde. Von den Töchtern der Familien Bridgerton und Featherington bis hin zur Königin und Lady Danbury: Alle tragen sie auffallenden Schmuck. Und das ist kein Zufall, wie Juwelierin Sheryl Jones dem "W Magazine" sagt: "Ich fand den Schmuck so interessant, weil er eng an die Handlung anzuknüpfen scheint. Der Kostümbildner hat jede Dame in fast jeder Szene mit einer anderen Halskette ausgestattet."

Auffallend sei auch ein anderes Detail: "Die Kleidung der Bridgertons ist immer in eisigen Blau- bis Grautönen gehalten, die Featheringtons hingegen erscheinen immer in diesen Gelb- und Orangetönen und leuchtenden Rosatönen", erklärt Jones. "Gelb ist die Farbe des Wissens und der Wahrheit, was ich sehr interessant finde, besonders wenn es um Penelope geht."

Auch die Halskette von Daphne Bridgerton hat eine besondere Bedeutung: "Am Anfang trägt Daphne immer sehr schlichten, kleinen Diamantschmuck. Alles liegt dicht an ihrem Hals an. Dann werden die Ketten größer", sagt Jones und erklärt, dass diese Veränderung symbolisch für Daphnes Entwicklung von der kindlichen Naivität zur erwachsenen Frau steht. Wenn sie etwa blaue Steine trägt, soll dies ihre Verpflichtung gegenüber der Tradition symbolisieren. "Diese Farbe ist klassisch, zeitlos und kommt nie aus der Mode", so Jones.

Während der gesamten ersten Staffel trägt Marina, die ärmere Cousine, die in die Familie Featherington aufgenommen wurde, Halsketten aus Saatperlen. Diese stehen laut Jones für "die Hoffnung auf etwas Größeres" und zeigen, dass ihr Status niedriger ist als der der Featheringtons oder der Bridgertons in der Gesellschaft. Marinas Juwelen unterstreichen ihre wachsende Schwangerschaft und ihre Hoffnung, ihre wahre Liebe zu heiraten und in der Gesellschaft weiter aufzusteigen.

"Die großen, grellen Schmuckstücke werden von den Featherington-Mädchen getragen. Diese protzigen Halsketten stehen im Gegensatz zu dem, was Daphne und Marina tragen", so Jones. "Und Lady Danbury trägt entweder Aquamarine oder Smaragde, wenn sie Klatsch weitererzählt, denn diese Steine sind für ihre Kommunikationsfähigkeit bekannt."

Jones vermutet auch, dass der meiste Schmuck, der in der Serie verwendet wird, Modeschmuck zu sein scheint, auch wenn er teilweise echt aussieht.

Der Grund, warum sich die Menschen immer noch so sehr für "Bridgerton" und die Extravaganz der Kostüme interessieren, liegt nach Ansicht von Jones darin, dass "Frauen immer noch Schmuck als Symbol für ihre Ehe oder Verlobung tragen oder ihn mit Stücken mischen, die sie von Verwandten vererbt bekommen haben". Die Menschen seien stolz darauf, etwas zu tragen, das eine Geschichte hinter sich hat. Das Interesse an feinem Schmuck und Luxus kann so Mode und Zeit überdauern.

Quelle: W Magazine