Buchvorlage "Bridgerton": So könnte es in Staffel 3 und 4 weitergehen

Die Erfolgsserie "Bridgerton" beruht auf den Romanen von Julia Quinn. Und die sind der Serie noch weit voraus. Wir haben uns die Bücher einmal angesehen und stellen Vermutungen an, wie es weitergehen könnte.

Auch die zweite Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" eignet sich hervorragend zum Binge-Watchen. Doch nach den acht Episoden stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Schließlich sind eine dritte und vierte Staffel bereits bestätigt. Zum Glück gibt es da noch die Buchvorlage von Autorin Julia Quinn. Die acht Bände erschienen in den Jahren 2000 bis 2006. Jeder Band widmet sich dabei dem Liebesleben von einem der Bridgerton-Geschwister. Bisher folgte Serienmacherin Shonda Rhimes dieser Logik und beleuchtete die Geschichte von Daphne in Staffel 1 und die von Viscount Anthony Bridgerton in Staffel 2. In der nächsten Staffel wäre also Benedict Bridgerton dran, der zweitälteste Bruder. Das Buch dazu erschien im Jahr 2001 unter dem Titel: "Wie verführt man einen Lord".

Darum geht es in Band 3

Benedict Bridgerton wirkt bislang wenig interessiert an den Debütantinnen. Aber auf einem Maskenball ändert er seine Meinung. Eine geheimnisvolle Lady verdreht ihm den Kopf, doch sie verschwindet um Mitternacht. Die Erinnerung an einen Kuss und ein Handschuh sind alles, was dem sensiblen und eher ruhigen Benedict bleiben. Die Handlung erinnert hierbei stark an das Märchen von Cinderella bzw. Aschenputtel. Bisher hatten alle Versionen der Geschichte ein Happy End, doch der Weg dorthin war verschieden. Ob das auch diesmal zutrifft?

Fest steht jedoch, dass die geheimnisvolle Schönheit eine gewisse Sophie Beckett ist. Und die will sich nicht zu erkennen geben, denn nach den gesellschaftlichen Standards ist sie keine geeignete Braut für Benedict: Sie ist die uneheliche Tochter eines Lords. Nach dessen Tod wird sie von ihrer Stiefmutter als Dienstmädchen gehalten. Ob und wie sich die beiden doch noch kriegen, könnte ein Plot für Staffel 3 sein.

Darum geht es in Band 4

In Band 4 "Penelopes pikantes Geheimnis" aus dem Jahr 2002 zeigt sich die für Bridgerton so typische Mischung aus Jane-Austen-Roman und der Serie Gossip Girl: In diesem Band geht es um die Liebesgeschichte zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington: Bereits seit ihrer Jugend ist Penelope heimlich in Colin verliebt, doch scheint er sie einfach nicht wahrzunehmen. Das ändert sich jedoch nach einem Gespräch und einem zärtlichen Kuss. Doch Penelope hat ein Geheimnis. (Achtung, Spoiler!)

Unter dem Pseudonym Lady Whistledown schreibt sie Kolumnen über die Mitglieder der Gesellschaft. Und die sind pikant, ja sogar skandalös. Wie wird Colin reagieren, wenn er davon erfährt? Penelope wird von den meisten unterschätzt, manchmal gar nicht erst wahrgenommen. In der Serie entwickelt sie sich aber immer mehr zu einer humorvollen und schlagfertigen jungen Frau. Damit bildet sie den idealen Konterpart zu Colin, denn auch er hat ein bedrückendes Geheimnis. Beide verbergen also so einiges vor ihrem Umfeld. Wenn das mal kein guter Plot für Staffel 4 ist!

Ob sich die Macher wirklich daran halten werden, ist noch nicht gewiss: Im Interview mit "Entertainment Tonight" sagte Shonda Rhimes: "Wir gehen nicht unbedingt der Reihe nach vor, aber wir werden alle Geschwister und ihre Geschichten sehen."