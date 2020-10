Sehen Sie im Video: "Coyote Ugly" – was machen die Stars des Kultfilms eigentlich heute?









Dieser Film war eine Party, wie sie nur Hollywood erfinden kann:

„Coyote Ugly“ war angelegt als der Sommerhit des Jahres 2000.

Obwohl er an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb, schaffte er es als eine Art Party-Kultfilm im Gedächtnis zu bleiben.

In der Hauptrolle als aufstrebende Songschreiberin Violet, die damals 24-jährige Piper Perabo.

Piper hatte bis dahin nur kleine Nebenrollen gespielt. Für ihre Rolle musste sie nicht nur Gesangs-, Gitarren- und Klavierunterricht nehmen, sondern auch Tanzen und Kellnern lernen.





Obwohl sie in dem Film das schüchterne Mädchen vom Lande spielt, hat Piper im wahren Leben selbstbewusst eine Karriere zwischen Independent-Filmen und Blockbustern gewählt.

Der größte Star des Streifens war übrigens er: Big Lebowski- und Flintstones-Star John Goodman.

Während Goodman bereits vor „Coyote Ugly“ ein Star war, blieb der ganz große Erfolg für die meisten der jungen Damen an der Bar aus.

Bridget Moyhanan gab als Coyotin ihr Schauspieldebüt, es folgten eine Rolle in "Sex and the City" und mehrere Nebenrollen in großen Hollywoodfilmen.

Auch für Izabella Miko blieb der große Durchbruch bis heute aus.

