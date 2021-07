Sehen Sie im Video: Linda Blair – was macht das Mädchen aus "Der Exorzist" heute?













Vor mehr als vierzig Jahren spielte die damals Zwölfjährige die Rolle der „Regan Tereza McNeil“. 1974 wurde sie dafür sogar für den Oscar nominiert.

Auch in der Fortsetzung aus dem Jahr 1977, „Exorzist II – Der Ketzer“, spielte sie mit. Der frühe Erfolg im Horror-Genre brachte ihr zwar den inoffiziellen Titel der „Queen of Horror“ ein, legte sie aber auch auf das Grusel-Genre fest. Zwar spielte sie noch in „Paranoia" und 1996 in einer kleinen Nebenrolle im Kultfilm „Scream“, doch an den großen Erfolg von „Der Exorzist“ kam die heute 62-Jährige nicht mehr heran. Wie viele ehemalige Kinderstars kam Blair in Kontakt mit Drogen, wurde wegen Drogenbesitzes verurteilt.

Heute kümmert sich Linda Blair um Straßenhunde und hilft mit ihrer „Linda Blair Worldheart Foundation“ Hunden und ihren Besitzern. In Talkshows und Interviews macht sie auf die Situation von Hunden aufmerksam. Sie lebt auf ihrer eigenen Hunde-Farm außerhalb von Los Angeles.

Mehr