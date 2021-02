Der Goldene Handschuh

Der Film zum Buch zur wahren Geschichte: 2016 veröffentlichte Heinz Strunk seinen Roman "Der Goldene Handschuh". Darin verarbeitet er die Verbrechen des Serienmörders Fiete Honka, der zwischen 1970 und 1975 vier Frauen ermordet hat. Der Fall hat in den 70er Jahren bundesweit Aufsehen erregt. Auch wenn sich Strunk literarische Freiheiten nimmt, hält er sich doch im Kern an die Fakten: Bei seinen umfangreichen Recherchen hat sich Strunk auch auf die Prozessakten gestützt. Regisseur Fatih Akin ("Gegen die Wand", "Soul Kitchen") hat dieses Buch verfilmt. "Der Goldene Handschuh" feierte 2019 auf der Berlinale Premiere und kam kurz darauf in die Kinos. Nun ist er auch auf Netflix abrufbar.

