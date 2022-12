Sehen Sie im Video: "Der kleine Lord" – so sieht Kinderstar Ricky Schroder heute aus.









Als "Der kleine Lord" verzückt er jedes Jahr aufs Neue Weihnachtsfilmfans.





Schauspieler Ricky Schroder spielt die titelgebende Rolle in dem Kultfilm von 1980.





Doch was macht der ehemalige Kinderstar eigentlich heute?





Seit seiner Kultrolle spielt der Schauspieler immer wieder in TV- und Kinofilmen mit.





Bekannte Beispiele sind "Crimson Tide – In tiefster Gefahr", "Männertrip" und die Comedy-Serie "Scrubs".





Außerdem ist der ehemalige Kinderstar auch als Regisseur tätig.





Auf Instagram teilt der vierfache Vater Einblicke in sein Privatleben.





Darunter auch Kinderfotos, die an seine Kultrolle erinnern.





Offenbar hat Ricky Schroder auch Jahrzehnte später nicht genug von seiner Kultrolle.

