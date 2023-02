Können Frauen ihren Vergewaltigern vergeben? Der Film "Die Aussprache" versucht sich an einer Antwort

von Matthias Schmidt Wie umgehen mit sexuellem Missbrauch? In Sarah Polleys oscarnominiertem Drama "Die Aussprache" diskutiert eine Gruppe von Frauen darüber, ob sie ihren Vergewaltigern vergeben können.

Das ist Sarah Polley auch noch nie passiert. Sie sitzt, ohnehin etwas angeschlagen, mitten in einem Interview, als der Alarm losgeht. Sehr laut, sehr bestimmt, fordert eine männliche Stimme dazu auf, das Luxushotel zwischen Bahnhof Zoo und Gedächtniskirche zu räumen. Brandschutzwände senken sich, und Polley, ohne Jacke und nur in ein dünnes, kariertes Kleid gewickelt, eilt nach draußen, hinein in den harten Berliner Wind.