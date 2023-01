Haus aus "Die Goonies" an US-Geschäftsmann verkauft – der es für die Fans des Films öffnen will

Filmkulisse Haus aus "Die Goonies" an US-Geschäftsmann verkauft – der es für die Fans des Films öffnen will

von Wiebke Tomescheit Da haben Kinofans aber wirklich Glück gehabt: Ein berühmtes Haus in Oregon wurde von jemandem erworben, der es für dessen Rolle in "Die Goonies" zu schätzen weiß.

Es ist ein Kultfilm, der vielen Fans am Herzen liegt: "Die Goonies" aus dem Jahr 1985. Die Abenteuerkomödie, in der sieben Kinder nach einem Schatz suchen, wurde von Steven Spielberg und Chris Columbus geschrieben und prägte viele, die damals selbst im Alter der Helden waren, für den Rest ihres Lebens. Eine wichtige Rolle in dem Streifen spielte neben den jugendlichen Stars aber auch – ein Haus.

Im echten Leben steht das viktorianische Holzhaus im Nordwesten des US-Bundesstaats Oregon. Und kürzlich verkündete die Besitzerin, Sandi Preston, dass sie umziehen und die berühmte Unterkunft verkaufen wolle. Bei vielen Filmfans löste das Besorgnis aus – schließlich geht es auch im Film darum, dass die idyllische Nachbarschaft mit ihren hübschen, altmodischen Häusern in Gefahr ist. Ein neuer Besitzer, der mit den "Goonies" nichts anfangen kann, hätte es womöglich schlicht abgerissen und einen neuen, größeren Neubau auf das Grundstück gestellt. Ein Albtraum für Fans.

Haus aus "Die Goonies" wurde verkauft

Doch alles kam anders. Zum Glück. Denn das Haus wurde von jemandem gekauft, der selbst ein riesiger Fan des 1985er-Films ist und plant, das berühmte Haus den "Goonies"-Liebhabern zugänglich zu machen. Es handelt sich um einen wohlhabenden Geschäftsmann aus dem Bundesstaat Kansas, Behman Zakeri, der sofort mit der Verkäuferin Kontakt aufnahm, als er hörte, dass das Gebäude auf dem Markt war. Der Kauf dürfte ihn mehr als 1,6 Millionen US-Dollar gekostet haben. Dabei will er nicht einmal darin wohnen.

Vielmehr möchte er das Haus zu einem Treffpunkt für "Goonies"-Fans machen. "Jemand, der ein echter 'Goonie' ist, musste es bekommen, um sicherzustellen, dass es nicht verschwindet", sagt er. Nun will er das Gebäude mit Gegenständen aus dem Film bestücken und für Fans öffnen. Er denke beispielsweise darüber nach, eine Zipline zu konstruieren, wie sie die Filmfigur "Data" in "Die Goonies" konstruiert.

"Goonies"-Schauspieler sind begeistert

Bei den Darstellern des Kultfilms kommen die Ideen des Geschäftsmannes bestens an. Corey Feldmann, der "Mouth" spielte, gratulierte Zakeri via Twitter von Herzen zum Kauf. Und Robert Davi, der "Jake" verkörperte, wünschte sich ein Fest zum 40. Jubiläum des Films – in dem Haus in Oregon.

