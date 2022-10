von David Baum Auf Netflix läuft die neue, sehenswerte Serie "Die Kaiserin". Showrunnerin Katharina Eyssen spricht im stern-Gespräch über den Sisi-Trend 2022, die Suche nach dem wahren Charakter dieser außergewöhnlichen Frau – und wieso Disney die kaiserliche Franzl-Uniformen auf dem Gewissen hat.

Frau Eyssen, Sie sind in Possenhofen am Starnberger See geboren, wo die junge Sisi ihre Kindheit verbrachte. Wie nah ist ihnen diese junge Frau?

Die Geschichte der "Sisi" hat mich immer umgeben. Ich bin in München aufgewachsen, was wiederum auch Elisabeths Geburtsort war. Trotzdem habe ich sie erst, wie die meisten Menschen, durch die popkulturelle Betrachtung kennengelernt. Darunter natürlich auch die "Sissi"-Filme aus den 60er Jahre. Wir haben die Filme als Jugendliche oft gesehen und jedes Mal, wenn jemand darin "Kaiserliche Hoheit" sagt, einen Erdbeerschnaps getrunken. Für uns war das Kitsch. Ganz abgesehen davon fand ich Romy Schneider aber immer faszinierend, und die Strahlkraft, die sie der Figur über die Jahrzehnte verliehen hat.