Regisseurin Audrey Diwan will den Erotik-Klassiker "Emmanuelle" aus den 1970ern neu aufleben lassen. Nun gibt sie die Hauptdarstellerin bekannt.

Die französische Regisseurin Audrey Diwan ("Das Ereignis") will den Erotik-Klassiker "Emmanuelle" neu auflegen, nun gibt sie die Hauptdarstellerin bekannt. Dies sei ihre Emmanuelle, schrieb Diwan am Montag auf Instagram zu einem Foto der französischen Schauspielerin Noémie Merlant. "Ich kann es kaum erwarten, euch diese Frau vorzustellen", führte sie weiter aus.

Diwan, die mit dem Abtreibungsdrama "Das Ereignis" (im Original "L'Evénement") 2021 in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde, gibt mit der "Emmanuelle"-Verfilmung ihr englischsprachiges Debüt. Merlant ist aus Filmen wie "Porträt einer jungen Frau in Flammen" oder "Tàr" bekannt. Die Dreharbeiten sollen laut "Deadline.com" im September in Hongkong beginnen. Diwan teilte dem Filmportal mit, dass die Geschichte in einem Luxushotel in Hongkong spielen soll. Das Skript hat sie zusammen mit der Drehbuchautorin Rebecca Zlotowski ("Ein leichtes Mädchen") verfasst.

Erotikfilm war in den 1970ern ein weltweiter Erfolg

Der französische Erotikfilm "Emmanuelle" mit der niederländischen Schauspielerin Sylvia Kristel war 1974 ein Welterfolg. Vorlage für die sexuelle Coming-of-Age-Geschichte war der Roman von Autorin Emmanuelle Arsan. Es ging um die erotischen Abenteuer einer jungen Botschaftergattin, die zu ihrem älteren Ehemann in Thailand fährt und dort sexuelle Begegnungen mit beiden Geschlechtern erlebt.