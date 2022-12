Daniel Craig und Edward Norton spielen die Hauptrollen in dem neuen Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mistery". Norton lädt in der Rolle des exzentrischen Milliardärs Miles Bron einige Freunde auf eine Privatinsel ein – und den bekannten Detektiv Benoit Blanc, gespielt von Craig. Sie sollen dort in einem Detektivspiel herausfinden, wer den Gastgeber getötet hat. Doch aus dem Spiel wird schnell Ernst.

Neben Craig und Norton spielen Janelle Monáe, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn und Leslie Odom Jr. die wichtigsten Rollen in der Fortsetzung von "Knives Out – Mord ist Familiensache". Doch im Laufe des Films sind auch eine ganze Reihe von Stars zu sehen, die nur für einen Moment auftauchen und dann wieder verschwinden. So schnell, dass viele Zuschauer:innen gar nicht registriert haben, mit wem sie es da zu tun haben.

"Glass Onion": Unter anderem treten Ethan Hawke und Hugh Grant auf

An sogenannten Cameo-Auftritten mangelt es in "Glass Onion" nicht. Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson hat dafür unter anderem Hugh Grant und Ethan Hawke engagiert – Hollywood-Größen, die eigentlich selbst regelmäßig auf die ganz großen Rollen gebucht sind. Hawke kam einfach während seines Familienurlaubs in Griechenland vorbei, erzählte Johnson dem "Insider". Zudem treten Prominente aus der Welt der Musik und des Sports auf.

Ein anderer berühmter Name taucht niemals auf, ist aber so etwas wie der Elefant im Raum: Die Figur des Milliardärs Miles Bron hat große Ähnlichkeiten mit Elon Musk. Kein Zufall, wie Rian Johnson bestätigt. Als ihm in einem Interview mit dem Magazin "Wired" vorgeschlagen wurde, er könne doch mal einen Film über den Untergang von Twitter schreiben, antwortete der Regisseur: "Habe ich das nicht gerade gemacht?"

Allerdings spiele er mit "Glass Onion" nicht ausschließlich auf Musk an, so Johnson: "Es gibt eine Menge allgemeiner Dinge über diese Spezies von Tech-Milliardär, die direkt in die Sache eingeflossen sind. Aber offensichtlich hat das Ganze eine seltsame Relevanz für den aktuellen Moment."