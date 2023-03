von Wiebke Tomescheit Kurz vor seinem tragischen Tod hatte er noch ein Interview am Drehort eines seiner Filme gegeben: Paul Grant, der unter anderem in der "Harry Potter"-Reihe mitspielte, brach am Londoner Bahnhof King's Cross zusammen und starb.

Der britische Schauspieler Paul Grant war trotz einer Körpergröße von etwa 1,35 Meter einer der ganz Großen in der Filmbranche – wenn man ihn als Laie auch nicht immer in jeder Rolle direkt erkannt hätte. Der Darsteller und Stuntman übernahm nämlich jahrzehntelang Rollen, in denen er aufwändige Kostüme und Make-up trug. So zurechtgemacht war er in vielen massiven Kinoerfolgen zu sehen.

Grant verkörperte etwa 1986 einen Troll im Fantasy-Epos "Das Labyrinth", wo er neben David Bowie und Jennifer Connelly spielte. In "Star Wars – Die Rückkehr der Jedi-Ritter" war er 1983 als Ewok zu sehen. Auch spielte er 2015 in "Legend" mit, neben Tom Hardy, und übernahm zuletzt in der "Harry Potter"-Filmreihe die Rolle eines Goblins.

Paul Grant war in vielen Blockbustern zu sehen

Über seinen Part in der erfolgreichen Filmreihe um den Zauberschüler Harry Potter sprach er in seinem letzten Interview, das er für einen YouTube-Kanal gab. Hierfür zeigte Paul Grant seinem Interviewpartner das berühmte "Gleis 9 3/4" in London, das in der Jugendbuchreihe und auch in den Filmen eine wichtige Rolle spielt. Für die "Harry Potter"-Fans gibt es seit Jahren ein fast echtes "Gleis 9 3/4" am echten Bahnhof King's Cross. Ein Gepäckwagen ragt hier aus der Mauer, um anzudeuten, dass Menschen mit magischer Begabung hier einfach hindurchlaufen können und auf der anderen Seite den Zug vorfinden, der zum Zauberinternat "Hogwarts" fährt.

Schauspieler Paul Grant © Youtube

Doch kurz nach dem Interview brach Grant am Bahnhof King's Cross zusammen. Obwohl er sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde er dort für hirntot erklärt und starb wenig später. Er war erst 56 Jahre alt. Der Schauspieler hinterlässt seine Partnerin und zwei Töchter sowie einen Stiefsohn. Er sei die Liebe ihres gewesen, sagte Grants Partnerin Maria der "Daily Mail". "Das Leben wird ohne ihn nie wieder dasselbe sein."

Schauspieler hatte Suchtprobleme

Paul Grant hatte viele Jahre gegen eine Alkohol- und Drogensucht angekämpft. "Alle Filme, die dir einfallen – ich habe darin mitgespielt. Aber was habe ich gemacht? Ich hatte Sex, Drugs und Rock'n Roll. Es war eine gute Zeit, aber ich habe mein Geld aus dem Fenster geworfen", zitiert ihn die "Daily Mail". Was blieb, war die Sucht nach Alkohol und Kokain, die durch die Scheidung von seiner ersten Ehefrau noch verstärkt wurde und die er auch später nicht vollends in den Griff bekam. Ob sein plötzlicher Tod mit diesem intensiven Leben in Verbindung steht, wurde nicht bekanntgegeben.

Quellen: RND, "Daily Mail"