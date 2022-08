Für "Game of Thrones"-Fans ist es das Serien-Highlight in diesem Jahr: Das Prequel "House of the Dragon" startet am 22. August bei sky. Zehn Folgen soll die Staffel haben, die aus der Feder von Autor George R.R. Martin stammt. Auf der Premiere in London zeigten sich die Stars nun auf dem roten Teppich und präsentierten elegante und ausgefallene Outfitkreationen. Von komplett durchsichtig bis zum Lagenlook und hochgeschlossen war alles dabei.

In "House of the Dragon" geht es um die Geschichte des Houses Targaryen, aus dem Daenerys Targaryen in der Hauptserie abstammt. WOW (ehemals Sky Ticket) teasert auf seiner Website die Handlung schon ein bisschen an: "Westeros, rund 200 Jahre vor dem Tod von König Robert Baratheon: Der gütige König Viserys Targaryen (Paddy Considine) herrscht über die sieben Königreiche. Er erklärt seine Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy, jung: Milly Alcock) zur Thronfolgerin - obwohl noch nie eine Frau auf dem Eisernen Thron saß und er mit seiner zweiten Frau Alicent Hightower (Olivia Cooke, jung: Emily Carey) auch noch Vater mehrere Söhne geworden ist", heißt es da etwa.

Konflikte sind vorprogrammiert, denn: Nicht nur Alicents Vater Otto (Rhys Ifans), der als 'Hand des Königs' der engste Berater von Viserys ist, hält seinen Enkel Aegon für den würdigeren künftigen König. Weiter heißt es: "Obwohl Rhaenyra und Alicent sich einst nahestanden, werden sie nach Viserys Tod zu erbitterten Gegnerinnen. Viserys undurchsichtiger jüngerer Bruder Daemon (Matt Smith) scheint eine ganz eigene Agenda zu verfolgen - und es heißt nicht umsonst, dass die Götter bei der Geburt eines Targaryen eine Münze werfen, ob dieser wahnsinnig wird." Der Konflikt endet schließlich in einem Bürgerkrieg, dem "Tanz der Drachen". Dieser bedeutet letztendlich den Niedergang des Hauses Targaryen und seiner Drachen.