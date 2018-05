Das Comic-Fieber scheint ungebrochen. An seinem ersten Wochenende spielte das Superhelden Epos "Avengers: Infinity War"nach seinem Kinostart Ende April weltweit insgesamt 630 Millionen Dollar ein - so viel wie kein Film an einem Debüt-Wochenende vor ihm. Der neueste "Avengers"-Film vereint eine ganze Reihe großer Hollywood-Stars. Darunter auch Robert Downey Jr. in seiner Rolle als " Iron Man". 2008 kämpfte er bereits als der berühmte Eisenmann in der gleichnamigen Comicverfilmung gegen das Böse. Doch sein Kostüm von damals ist offenbar geklaut worden, wie jetzt bekannt wurde.



Wie die Polizei in Los Angeles am Mittwoch mitteilte, verschwand der gold und rot lackierte Eisenanzug aus dem Lager, in dem er aufbewahrt wurde.

Die Eigentümer des Lagers mit Filmrequisiten in Pacoima im Norden von Los Angeles vermuten, dass das Kultkostüm (geschätzter Wert 325.000 Dollar, umgerechnet 274.000 Euro) zwischen Februar und April gestohlen wurde. Die Polizei arbeitet nach eigenen Angaben auf Hochtouren an der Aufklärung des Falls. Sie verweist aber darauf, dass die Ermittler bislang über keine Spur verfügen.







Darum geht's bei "Iron Man"

Downey Jr. spielte in "Iron Man" die Hauptrolle: den Erfinder und Großindustriellen Tony Stark, der entführt und gezwungen wird, eine Weltvernichtungswaffe zu konstruieren. Stattdessen erfindet das Genie einen Eisenanzug, mit dem er den Entführern entkommt. In der Originalversion des Comics aus den sechziger Jahren wird Stark von kommunistischen Vietcong-Rebellen entführt. Der Film bescherte dem Marvel-Comic-Imperium weltweit Einnahmen in Höhe von 585 Millionen Dollar.