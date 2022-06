von Gerrit-Freya Klebe "Man vs. Bee" ist die neue Serie mit "Mr. Bean"-Darsteller Rowan Atkinson auf Netflix. Als House Sitter soll er auf das Haus eines schwerreichen Pärchens aufpassen. Doch das endet im Desaster. Nicht ganz unschuldig daran: eine Biene.

Trevor Bingley (Rowan Atkinson) arbeitet in der Netflix-Serie "Man vs. Bee" als House Sitter – und das zum ersten Mal: Eine Woche lang soll er nicht nur das Haus eines schwerreichen Pärchens hüten, sondern auch deren Hund Cupcake, der eine schwere Nussallergie hat. (Logisch, dass er im Laufe der neun Folgen aus Versehen Nüsse fressen wird, oder?) Denn Trevor ist unwahrscheinlich tollpatschig, wie er in den zehn bis fünzehn-minütigen Episoden unter Beweis stellt.

"Man vs. Bee": Neu auf Netflix

Der übliche House Sitter ist spontan ausgefallen und das schwerreiche Pärchen gibt sich vor Abfahrt in den Urlaub genervt, als es im Schnelldurchlauf deshalb noch einmal erklären muss, was an ihrem Haus anders (und besonders teuer) ist. So reagiert der Wasserhahn in der Küche nur auf Gesten und auch die Küchenschränke öffnen sich nur bei einer bestimmten Bewegung. Die Gemälde an der Wand sind sehr teuer, auch ein echter Kandinsky ist dabei, und die Autos in der Garage sind mehrere Millionen wert. Jede Menge Stoff also für skurrile Situationskomik. Und darauf müssen die Zuschauenden auch nicht lange warten. Zusammen mit Trevor ist eine Biene in das Haus mit eingezogen. Und die versucht er, mit allen Mitteln zu bekämpfen. Als er sie endlich im Ofen mithilfe eines Erdnussbutter-Sandwiches in die Falle gelockt hat, baut er das Gerät kurzerhand aus der Küche aus – und lässt die Biene im Garten wieder frei. Als sie dann aber nicht den Weg zurück in die Natur wählt, sondern direkt zurück ins Haus fliegt, ist sich Trevor sicher: Sie hat es auf ihn abgesehen.

Auch scheint das Haus auf dem neuesten technischen Standard zu sein: So sind etwa einige Bereiche durch Zahlencodes abgesichert, es sind historische Jahrenzahlen von Schlachten, von denen die meisten noch nie gehört haben dürften. Als Trevor den Code dreimal falsch eingegeben hat, ist das System nur noch durch die Sprachsteuerung der schwerreichen Besitzerin zu bedienen. Eigentlich. Denn er imitiert ihre Stimme und täuscht so das Schloss. Herrlich.

Als die Besitzer per Videoanruf durchklingeln und sichergehen wollen, dass ihre Villa noch steht, täuscht Trevor kurzerhand einen eingefrorene Verbindung vor, indem er starr in die Handykamera guckt – und dann ganz schnell auflegt. Es ist nämlich nichts mehr so, wie es im Haus mal war. Ein versehentlich zerstörtes Meisterwerk musste er etwa mit Ketchup ausbessern. Und von den Einbrechern im Anwesen müssen die Besitzer ja auch nicht gerade wissen.

Privat läuft es nicht so gut für Trevor: Für den spontanen Aufpasser-Job musste er den geplanten Urlaub mit seiner Teenager-Tochter Maddy verschieben, die er am liebsten "Erbse" oder "Zuckererbse" nennt. Seine Ex-Frau und Mama von Maddy lässt im Laufe der Folgen durchblicken, dass sich Trevor schon in früheren Jobs von Kleinigkeiten ablenken ließ. So fühlte er sich in einem Maklerbüro von einem Kopierer angegriffen und im Supermarkt von einem Einkaufswagen verfolgt.

Es ist eine kurzweilige Serie, die sich nicht auf ihren Pointen ausruht, sondern immer wieder neue Lacher liefert, auch wenn einige Situationen rund um den schrulligen Hauptcharakter bisweilen überzeichnet wirken. Sie kommen dabei nahezu ohne Dialoge aus, was "Mr. Bean"-Fans durchaus bekannt vorkommen dürfte, die Idee zur Serie stammt von Atkinson und Drehbuchautor William Davies. Ein Muss für alle Fans und alle anderen, die es kurzweilig mögen. Die Thematik Mensch vs. Natur bringt einen dabei auch zum Nachdenken, denn Bienen sind schließlich wichtige Insekten, die bei der Bestäubung und Befruchtung von Pflanzen eine zentrale Rolle spielen. Und sollte man sich nicht viel mehr freuen, dass sie im Garten umherschwirren?