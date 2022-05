von Gerrit-Freya Klebe Fans waren überrascht vom Gastauftritt eines Rappers in einer der finalen "Ozark"-Folgen: Dieser bekannte Künstler philosophierte in einem Diner über HipHop.

Die letzten sieben Episoden der finalen Staffel von "Ozark" wurden am 29. April veröffentlicht. Und die Fans des Emmy-prämierten Netflix-Dramas waren überrascht, als sie einen prominenten Rapper in Folge 8 sahen: Killer Mike hatte einen Cameo-Auftritt. Er begegnet Ruth Langmore (Julia Garner) beim Essen in einem Chicagoer Restaurant. Sie beginnt mit ihm ein Gespräch mit den Worten: "Ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich mag, was du machst." Die Vorliebe der Figur für Rap zieht sich wie ein roter Faden durch die Serie. Die beiden vergleichen ihre Interpretationen des HipHop-Klassikers "N.Y. State of Mind" von Nas. Dann besprechen sie noch, wie Nas in Queensbridge, New York, herangewachsen ist. Queensbridge ist ein sozialer Brennpunkt in New York, der eine hohe Kriminalitätsrate aufweist.

"Ozark": Killer Mike ist der Rapper in der finalen Staffel

Killer Mike ist der Künstlername von Michael Santiago Render. Er debütierte im Jahr 2000 auf dem Outkast-Album "Stankonia" und hat seitdem fünf Alben als Solokünstler veröffentlicht. Im Jahr 2013 gründete er zusammen mit EI-P das Duo Run the Jewels. 2002 gewann Killer Mike den Grammy zusammen mit OutKast für "The Whole World" als Best Rap Performance by a Duo or Group. Zuletzt trat er beim Coachella-Festival 2022 auf.

Killer Mike ist auch als Aktivist bekannt, der sich mit Themen wie sozialer Ungleichheit, Polizeibrutalität und systemischem Rassismus beschäftigt. "Ozark" ist nicht sein Netflix-Debüt, denn er spielte bereits die Hauptrolle in der Dokumentarserie "Trigger Warning with Killer Mike", die sich mit Problemen innerhalb der schwarzen Community auseinandersetzt.

Der Macher von "Ozark", Chris Mundy, der auch die Episode schrieb, in der Killer Mike auftrat, ist ein großer Fan der Arbeit des Rappers. Obwohl dies das erste Mal ist, dass er sein Gesicht zeigt, war seine Stimme schon in einer Reihe von Songs zu hören, die im Abspann von "Ozark"-Episoden gespielt wurden. Am bekanntesten ist vielleicht ein Run-the-Jewels-Song in Staffel 3.

Quellen: "Parade", "Billboard"