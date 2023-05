von Jochen Siemens Auch der Adel muss arbeiten: im Bett. "Queen Charlotte" erzählt die Jugendjahre der späteren Königin aus "Bridgerton" – als Psycho-Romanze.

Als vor ein paar Jahren die irische Schauspielerin Nicola Coughlan ihrer Mutter zeigen wollte, was sie im Fernsehen so macht, schauten beide die Netflix-Serie "Bridgerton", in der sie mitspielte. Coughlan schämte sich etwas, denn: "Es wird dauernd gebumst." Das stimmt, aber "Bridgerton" schaffte es, das Genre der angezogenen Sexserie zu erschaffen. Wie, worauf und wann es in diesem buntem und sehr pop-barocken Intrigantenstadel am englischen Hof des Jahres 1831 auch getrieben wurde – das Höchste an Nacktheit war ein männlicher Hintern. Der wirkliche Sex spielte sich auf den Gesichtern ab. Aber das eben dauernd, denn es ging um Fortpflanzung, was offenbar die einzige Arbeit ist, die der Adel so kennt.