Die wahre Geschichte von "Rettungshund Ruby" erzählt von Freundschaft und Durchhaltevermögen, aber auch von der amerikanischen Praxis, dass schwer vermittelbare Tiere in den Heimen eingeschläfert werden.

Der neue Netflix-Film "Rettungshund Ruby" erzählt die Geschichte eines besonderen Vierbeiners: Ruby ist eine Mischung aus australischem Schäferhund und Border Collie. Als Welpe landete sie in einem Tierheim in Rhode Island, weil sie immer wieder verhaltensauffällig war. Fünf Familien adoptierten sie nacheinander. Doch sie wurde immer wieder zurückgegeben: Sie war zu wild. "Ein absoluter Sturkopf", sagte die ehrenamtliche Tierheimhelferin und Hundetrainerin Patricia Inman nun im Interview mit dem "Miami Herald". Inman verhinderte mehrmals, dass Ruby eingeschläfert wurde. "Ruby sprang ihre Herrchen an und biss in ihre Leine. Sie wollte sich nicht hinsetzen oder hinlegen. Sie hörte einfach nicht auf, sich zu bewegen. Sie war etwas Besonderes und sie brauchte einen besonderen Menschen."

Eine unglaubliche Wendung

Und Ruby hatte das Glück, dass im Jahr 2011 der Polizist Daniel O'Neil einen Such- und Rettungshund brauchte. Er sah sofort Potenzial in ihr und war von der unbändigen Energie und Intelligenz der acht Monate alten Ruby angetan. Und so wurde Ruby zum Polizeihund ausgebildet. Im Oktober 2017 nahm diese Geschichte dann eine unglaubliche Wendung: Ein Teenager verirrte sich 36 Stunden lang beim Wandern, und Ruby gelang, was einem menschlichen Suchtrupp nicht gelang: Sie fand den Jungen. Er war bewusstlos und sein medizinischer Zustand war ernst. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Sohn von Tierheimhelferin Inman handelte.

O'Neil und Ruby sind nun seit elf Jahren ein Team und haben gemeinsam zahlreiche Rettungsaktionen erfolgreich durchgeführt. So wurden etwa auch zwei Mörder aufgrund von Beweisen verurteilt, die Ruby erschnüffelt hatte. Sie haben inzwischen viel zusammen erlebt: Im Jahr 2020 krachte ein betrunkener Autofahrer in ihren Streifenwagen. Ruby kam unverletzt davon. O'Neil brach sich fünf Rippen. Wie Ruby nun einmal ist, gibt es immer noch gelegentliche Missgeschicke. Vor drei Jahren ist sie in der Nähe eines Nationalparks ausgebüchst, woraufhin eine 19-stündige Suchaktion eingeleitet wurde, bevor sie wohlbehalten wieder auftauchte. Neulich hat O'Neil sie rausgelassen, damit sie sich erleichtern konnte. Als sie wiederkam, spielte sie ihm einen Streich: Sie kam mit einem lebenden Stinktier zurück, das sich in ihrem Maul wand - und sprühte. Wie es aussieht, wird es nie langweilig mit ihr.

"Wir hätten es wissen müssen. Ruby ist ein bodenständiges Mädchen, kein Hollywood-Star", schrieb "Rhode Island Monthly", das Ruby und O'Neil in einer Titelgeschichte für seine Ausgabe "Rhode Islanders of the Year" vorstellte. "Sie verkörpert etwas Wahres und Schönes: Wir können Großes erreichen, egal, wo wir im Leben angefangen haben."

Quelle: Miami Herald