Seit 2004 begeistert die „SAW"-Filmreihe Fans von Splatter-Filmen. Mittlerweile gibt es neun Filme. Der 10. Teil kommt im Herbst 2023 in die Kinos. Ein Blick auf die Hauptcharaktere der Splatter-Filme zeigt, über die Jahre haben viele bekannte Filmstars mitgewirkt. Was machen sie heute? Er war Teil der der Geburtsstunde von „SAW" - der britische Schauspieler Cary Elwes verkörperte Dr. Lawrence Gordon, Jigsaws erstes Opfer. Sein Leben rettete er, in dem er sich seinen eigenen Fuß mit einer Säge abtrennte. Nach langer Pause mauserte sich seine Figur im siebten Teil zum möglichen Jigsaw-Nachfolger. Der Schauspieler spielte noch in vielen weiteren Filmen und Serien mit - unter anderem in „Stranger things - Staffel 3" oder „Mission: Impossible 7". Danny Glover spielte in der „SAW"-Filmreihe, einen ehemaligen Detective, der davon besessen ist, zu beweisen, dass Dr. Lawrence Gordon der Jigsaw-Killer ist. Der Schauspieler ist den meisten Leuten durch seine Rolle des Sergeant Roger Murtaugh als Partner von Mel Gibson in den Leathal-Weapon-Filmen bekannt. Neben seiner auch heute noch erfolgreichen Schauspielkarriere, in der er bei Filmen wie „Die Farbe Lila" oder „2012" mitwirkte, arbeitet Glover als Regisseur und ist politisch sehr aktiv, setzt sich für Bürgerrechtsbewegungen ein und ist UNICEF-Sonderbotschafter. Das wohl bekannteste Gesicht des „SAW"-Franchise verkörperte Tobin Bell. Für „SAW 10" wird der Schauspieler, sehr zur Freude vieler Fans, wieder als Jigsaw zu sehen sein. Zwar ist die Rolle von John Kramer alias Jigsaw schon seit dem dritten Teil tot, doch etliche Nachfolger führten sein Werk weiter aus. In folgenden Filmen stand er stets für Rückblenden vor der Kamera. Ausschließlich in dem Reboot "Saw: Spiral" war nur Archivmaterial von ihm zu sehen. Zuletzt spielte Bell im Jahr 2021 in dem Familien-Science-Fiction-Horrorfilm „Let us in" mit. 2023 dürfen Fans sein schauspielerisches Können in „SAW 10" wieder auf den Kinoleinwänden bestaunen.

