Dieser Film ist ein Weihnachtsklassiker der anderen Art. „Schöne Bescherung“ von 1989 ist Trash-Kult-Pur. Doch die Weihnachtskomödie mit Chevy Chase schaffte es 2018 auf Platz 17 der Liste der erfolgreichsten Weihnachtsfilme des Forbes-Magazins. Die Kinder der Familie Griswold sollten übrigens später ihren großen Hollywooddurchbruch feiern. Juliette Lewis war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 16. Heute kann die Schauspielerin auf eine lange Hollywoodkarriere zurückblicken, von ihrem berühmtesten Auftritt in „Natural Born Killers“ von Oliver Stone über „From Dusk Till Dawn“ an der Seite von George Clooney – in den 90er Jahren blieb sie den Kult-Filmen treu. Heute ist die inzwischen 46-Jährige vor allem in TV-Serien zu sehen. Doch auch ihr Filmbruder, der von dem damals 14-Jährigen Johnny Galecki gespielt wurde, ist vielen Fans vor allem wegen einer anderen Rolle ein Begriff: Er spielt einen der Nerds der Sitcom „Big Bang Theory“. Zwei Jahre waren Galecki und Hauptdarstellerin Kaley Cuoco ein Paar. In der Serie hielt ihre Liebe sogar noch neun weitere Jahre. Chevy Chase hatte mit der Weihnachtskomödie „Schöne Bescherung“ seinen wahrscheinlich bekanntesten Auftritt. Dem Komödien-Genre blieb er bis heute treu.

