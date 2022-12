von Gerrit-Freya Klebe Schauspieler Jannik Schümann verrät, warum die Lockdowns zu seinem Coming-out an Weihnachten 2020 geführt haben, wie er noch wochenlang mit den Folgen seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen hatte. Und wie seine Kinderplanung aussieht.

Am 26. Dezember 2020 postete Jannik Schümann ein Schwarz-Weiß-Bild auf Instagram, auf das er noch oft angesprochen werden sollte: Es war das erste gemeinsame Foto mit seinem Lebenspartner Felix Kruck. Schümann war damit einer der ersten Schauspieler seiner Generation, der sich öffentlich als homosexuell outete.

Eng umschlungen zeigten sich Jannik Schümann und sein Partner Felix Kruck erstmals in der Öffentlichkeit © Instagram / Jannik Schümann

Zwei Jahre ist das jetzt her. Und seitdem ist viel passiert: Schümann war an Corona erkrankt und hatte noch lange mit den Folgen zu kämpfen. In der RTL-Serie "Sisi" stand er als Kaiser Franz Joseph I. von Österreich vor der Kamera. Die war so erfolgreich, dass ab 16. Dezember die zweite Staffel ausgestrahlt wird.