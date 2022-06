von Gerrit-Freya Klebe Jamie Campbell Bower hielt man zuerst für einen freundlichen Charakter. Doch dann offenbarte sich sein dunkles Geheimnis: Er verkörpert den grausamen Vecna. In einem Interview verriet der Darsteller nun, wie er sich auf seine Rolle vorbereitete.

Jamie Campbell Bowers erster Satz in Stranger Things ließ ihn freundlich wirken: "Da ist aber jemand sehr verschlafen", sagte er zu Eleven (Millie Bobby Brown), die acht Jahre alt war, als sie sich zum ersten Mal trafen. Doch am Ende der siebten Folge in Staffel 4 kennt das Publikum seine Figur unter drei Namen: Henry, "One" und Vecna. Und es weiß: Er ist keiner von den Guten. Im Interview mit dem "Hollywood Reporter" hat der Schauspieler nun erklärt, wie er sich auf seine Rolle vorbereitet hat: "Ich bin so weit gegangen, wie ich nur konnte, und dazu gehörte eine Menge intensiver Meditation. Und vor allem bei Vecna eine Menge Wut und Zorn. Ich habe immer wieder das Gleiche vor mich hingemurmelt, um sicherzugehen, dass es das Einzige war, was ich im Kopf hatte."

Doch Jamie Campbell Bower hat auch versucht, sich wie seine Figur zu verhalten. So hatte er ein Buch, in das er schrieb und zeichnete, ganz wie die jüngere Version von Henry in der Serie. Und dann tat er noch ein paar skurrile Dinge: "Ich hatte dieses Gefäß mit Schwarzen Witwen (Spinnen), auf das ich stundenlang starrte." Er verbrachte nach eigener Aussage Stunden damit, seine Finger anzuschauen und sie einfach zu visualisieren. "Später habe ich auch auf Dinge eingeschlagen. Ich habe auf Dinge in meinem Haus eingeschlagen. Das war wirklich seltsam, aber es war großartig, weil dieses Feuer in mir hochkam."

Auch im mit Spannung erwarteten zweiten Teil der vierten Staffel wird Jamie Campbell Bower wieder als Vecna zu sehen sein. Es ist eine manipulative und furchteinflößende Dreifachrolle, die als Vecna mehr als sieben Stunden Make-up und weniger CGI erforderte, als das Publikum vielleicht erwarten würde. Und einen kleinen Hinweis kann der Schauspieler schon ans Publikum geben: "Es wird mehr um den menschlichen Aspekt von Vecna gehen. So viel kann ich sagen. Und es gibt eine große, tolle, coole Sache - ich muss meinen Mund halten! - aber es gibt auch eine riesige, tolle, coole Sache, die man sieht! Man wird Zeuge einer weiteren Entwicklung - einer ziemlich großen Entwicklung, besonders bei Vecna und Henry zu Vecna." Fans dürfen also gespannt bleiben. Die letzten beiden Folgen der vierten Staffel werden am 1. Juli veröffentlicht.

Quelle: "The Hollywood Reporter"