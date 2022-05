von Gerrit-Freya Klebe "Stranger Things" ist wieder da. Doch aus der einst charmanten Horror-Serie ist eines der Flagschiffe von Netflix geworden, das andere Probleme des Streaming-Anbieters glattbügeln muss. Leider zu Lasten des Seriengenusses.

"Stranger Things" ist wieder da, inzwischen mit der vierten Staffel. Doch ist der Seriengenuss nicht mehr so leicht möglich wie bei den vergangenen Staffeln. Das liegt nicht nur, aber vor allem an: Netflix. Denn "Stranger Things" ist eine der Serien des laufenden Jahres, der wohl mit am meisten entgegengefiebert wurde. Von Fans, aber auch von den Netflix-Verantwortlichen, die sich mit sinkenden Nutzerzahlen konfrontiert sehen ebenso wie mit einer immer stärker werdenden Konkurrenz von Prime Video, Apple und Co.

So wird nun auch die vierte Staffel maximal ausgeschlachtet. Diesmal geht es sogar so weit, dass diese eigentlich zusammengehörige Serie in zwei Teilen veröffentlicht wird. Einmal die Episoden 1-7 Ende Mai und Anfang Juli noch die finalen Folgen 8 und 9. Dramaturgisch scheint das bei einer zusammengehörigen Staffel keinen Sinn zu ergeben. Finanziell aber schon.

Mit zwei Veröffentlichungsterminen bleibt die Serie natürlich länger im Gespräch, mehr Merchandise wird verkauft, es werden mehr Medienberichte veröffentlicht. Das Netflix-Flagschiff muss die zuletzt schwachen Produktionen des Streaming-Anbieters überbieten, Geld für neue Produktionen einspielen, Abonnenten anlocken. Doch leider merkt man das als Fan.

In der ersten Staffel war es eine sympathische Horror-Serie über ein paar amerikanische Kinder, denen übernatürliche Dinge passieren. Dann wurde sie zum Welterfolg. Da die Serie zu großen Teilen in den 80er Jahren spielt, kam bei den Zuschauern nicht selten die Retro-Nostalgie auf. Damals, als alles noch viel einfacher zu sein schien, und es etwa noch keine Klimakrise oder später die Corona-Pandemie gab. Die 80er Jahre wurden romantisiert und taugten zur Alltagsflucht. Auch diesmal katapultierte die Serie in den USA einen 80er-Song an die Spitze der iTunes-Charts, den vermutlich nur noch wenige auf dem Schirm hatten.

Doch die inzwischen teuer aussehenden Animationen und auffälligen Effekte verdrängen nach und nach den eigentlichen Charakter der Serie, der für viele den Reiz ausgemacht haben dürfte. So ist nun schon eine Spin-off-Serie im Gespräch: "Wir haben eine Idee für ein Spin-off, von der wir sehr begeistert sind... aber wir haben die Idee noch niemandem erzählt, geschweige denn geschrieben", sagten die Macher Matt und Ross Duffer dem US-Portal "Variety". "Wir denken, dass jeder, auch Netflix, überrascht sein wird, wenn sie das Konzept hören, weil es sehr, sehr anders ist."

Spätestens, wenn es von einer erfolgreichen Serie noch Spin-offs geben soll, ist klar, dass es nicht mehr um die eigentliche Geschichte oder um die Fans geht, sondern vor allem um: Geld.

Zusätzliche Quelle: "Variety"