Endlich steht fest, wann die Serie "The Crown" ihren Abschluss findet. Die sechste Staffel wird in zwei Teilen zu sehen sein. Teil eins wird ab dem 16. November und Teil zwei ab dem 14. Dezember zum Streaming auf Netflix bereitgestellt. In dieser letzen Staffel wird es um die Jahre 1997 bis 2005 gehen und damit auch um den Unfalltod von Prinzessin Diana.