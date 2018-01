Über fehlendes Interesse kann sich das Moskauer Programmkino am Donnerstagnachmittag nicht beschweren. Bei der Vorführung der Satire "The Death of Stalin" waren alle 80 Plätze gefragt. Und das, obwohl oder gerade weil das russische Kultusministerium die allgemeine Verleihgenehmigung für den Film zurückgezogen hatte. Die Behörde lehnte die britisch-französische Produktion als Verspottung der sowjetischen Geschichte ab. Wer sich über das Verbot hinwegsetze, würde juristisch zur Rechenschaft gezogen, hieß es. Eine 80-jährige Kinobesucherin sagte, aufgrund ihrer eigenen Erlebnisse sei ihr das Lachen bei dem Film vergangen, und bezog klar Position. O-Ton: "Das verletzt überhaupt nicht meine Gefühle. Warum sollte es? Ich habe meine eigene Meinung, die anderen sind mir egal. Tatsache ist, ich hatte keine Kindheit und keine Jugend, dafür gebe ich Stalin die Schuld." O-Ton: "Sehr talentierte Schauspieler, eine gute Produktion, alles wird sehr angemessen dargestellt. Da ist nichts Beleidigendes bei. Es ist traurig, dass es Leute von außen waren, die so auf uns blicken und nicht wir. Wir selbst hätten einen solchen Film machen sollen." Der Streifen des schottischen Regisseurs Armando Iannucci befasst sich mit den letzten Lebensmonaten des Sowjet-Diktators Josef Stalin und nimmt die Machtkämpfe nach dessen Tod 1953 auf die Schippe. Obwohl die Verbrechen in der Ära Stalin unumstritten sind, repräsentiert dessen Führungsrolle im Zweiten Weltkrieg und die Zurückdrängung der deutschen Besatzung durch die Rote Armee für viele Russen weiterhin einen positiven Orientierungspunkt. Präsident Wladimir Putin nannte Stalin seinerseits eine "komplexe Figur", Versuche, ihn einseitig zu dämonisieren, seien eine List, um Russland zu schaden. In Deutschland soll die Polit-Satire Ende März in die Kinos kommen.