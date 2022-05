von Gerrit-Freya Klebe "The Lincoln Lawyer" ist die neue Krimi-Serie auf Netflix. Es geht um einen Anwalt, der einen großen Fall lösen muss. Zehn Episoden hat er dafür Zeit. Spannend, aber nicht gruselig.

Es lief schon besser im Leben von Micky Haller (Manuel Garcia-Rulfo): Nach einem Surf-Unfall brauchte er Monate, um sich von den Folgen zu erholen und wurde dabei sogar abhängig von Schmerzmitteln. So stark, dass er zum Entzug musste. Doch dann erreicht ihn eine Nachricht, die alles ändert: Ein befreundeter Anwalt wurde ermordet – und hat Micky Haller seine Kanzlei vermacht samt aller offenen Fälle.

Neu auf Netflix: "The Lincoln Lawyer"

Die neue Netflix-Serie "The Lincoln Lawyer" basiert auf dem Buch "So wahr uns Gott helfe" des Bestsellerautors Michael Connelly. Er ist der zweite Band einer mehrteiligen Buchreihe über Micky Haller.

"The Lincoln Lawyer" hangelt sich nicht von Fall zu Fall, auch wenn Haller am Anfang ein paar "Fälle der Woche" hat. Vielmehr geht es um einen einzigen, langwierigen Fall: Im Zentrum steht Videospiel-Mogul Trevor Elliot, der beschuldigt wird, seine Frau und ihren Liebhaber getötet zu haben. Der Fall ist prestigeträchtig und hat sowohl mit dem Tod des ursprünglichen Anwalts zu tun als auch mit einem anderen Fall, der in den Händen von Hallers Ex-Frau liegt. Überhaupt: Haller hat zwei Ex-Frauen und die tauchen an so einigen Stellen wieder auf und sind dabei recht amüsant.

"The Lincoln Lawyer" ist keine Serie, die von Action lebt oder explizit Gewalt zeigt. In vielen Szenen sitzt Haller auf dem Rücksitz seines Autos und lässt sich durch L.A. fahren und arbeitet währenddessen. Viel mehr geht es um die einzelnen Figuren und ihre Konstellation untereinander. Denn kaum jemand bleibt bis zum Serienfinale der, für den man ihn oder sie zuerst hält. Auch der Fall um Game-Mogul Elliot erfährt einige Wendungen. Doch die wirken nie rein zufällig oder völlig unplausibel. Un der zentrale Fall kann am Ende der Staffel aufgelöst werden. Doch es zeichnen sich auch bereits Themen ab, die in einer möglichen zweiten Staffel vorkommen könnten. "The Lincoln Lawyer" ist dadurch wie gemacht für einen Krimi-Marathon. Da die Serie aber ohne Brutalität und Gewalt auskommt, eignet sie sich auch für Zartbesaitetere, die danach ohne Albträume schlafen wollen.