Leonardo DiCaprio wurde nach dem riesigen Erfolg von "Titanic" zum globalen Mädchenschwarm. Der US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln spielte danach in Kino-Hits wie "Inception", "Django Unchained", "The Wolf of Wall Street" und "Der große Gatsby". 2016 erhielt er für seine Rolle in "The Revenant" den Oscar. Privat wurde der Hollywoodstar für seine Vorliebe für junge Models oft gehänselt. Verheiratet war DiCaprio nie und hat auch keine Kinder. Mit Regie-Legende Martin Scorsese verbindet ihn eine langjährige Freundschaft. 2023 wird er in dessen neuem Film "Killers of the Flower Moon" zu sehen sein. Abseits der Schauspielerei engagiert sich Leonardo DiCaprio seit vielen Jahren für den Umwelt- und Naturschutz. So war er 2021 zur Klimakonferenz COP26 eingeladen und traf dort auf den heutigen König Charles III. und Modedesignerin Stella McCartney (s. Bild).

