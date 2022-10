Der Film heißt "Triangle of Sadness", also Sorgenfalte. Sie werden in diesem Jahr im Kino aber kaum mehr Spaß haben als in dieser Abrechnung mit den Reichen, Schönen und Mächtigen auf einer Luxuskreuzfahrt, die aus dem Ruder läuft. Ein Gespräch mit Hauptdarstellerin Sunnyi Melles übers Kotzen und die Dreharbeiten.