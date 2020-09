Sehen Sie im Video: Was macht Doc Brown alias Christopher Lloyd heute?





1985 begann für Marty und Doc ihre lange Reise „Zurück in die Zukunft“. Drei Filme lang fuhren sie kreuz und quer durch die Zeiten von 1885 bis 2015, immer dabei der DeLorean, die von Doc Brown gebaute Zeitmaschine. Der ausgeflippte aber geniale Wissenschafter wurde gespielt von Christopher Lloyd. Heute ist Lloyd 81 Jahre alt und noch immer zehrt er von dem Ruhm der einstigen Kassenschlager. Auch mit über 80 reist der Darsteller durch die Welt von einem Fan-Event zum nächsten. Die Freundschaft zwischen Marty und Doc Brown setzte sich übrigens auch im wahren Leben der Schauspieler fort. Auf Instagram bot Brown kürzlich einen Blick in das, was einst die Zukunft war, er veröffentlichte ein Foto aus der Gegenwart, das ihn Arm in Arm mit seinem einstigen Co-Star Michael J. Fox zeigt. Anlass war ein Pokerturnier für die Michael J. Fox Stiftung, die Spenden für die Erforschung der Parkinson Krankheit sammelt. Lloyd unterstützt den an Parkinson erkrankten Schauspieler und seine Stiftung seit Jahren. Eine weitere Rolle, in der Lloyd sein komödiantisches Talent ausleben konnte, war der exzentrische Onkel Fester aus der „Addams Family“. Obwohl er bis heute in vielen Filmen vor der Kamera stand, ist er nie wieder an den Erfolg seiner berühmtesten Rolle als Doc Brown in "Zurück in die Zukunft" herangekommen.

