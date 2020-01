Abigail Breslin feierte mit "Little Miss Sunshine" ihren großen Durchbruch. 2006 spielte sich die damals Zehnjährige in die Herzen des Kinopublikums. Doch was macht die New Yorkerin heute? Breslin wirkte nach "Little Miss Sunshine" in Dutzenden Filmen mit. 2017 spielte die 23-Jährige die Hauptrolle der Frances im Dirty Dancing-Remake. Die Neuverfilmung wurde von den Kritikern verrissen. Zudem war Breslin in "Zombieland" und in der Fortsetzung "Zombieland - Doppelt hält besser" als "Little Rock" zu sehen. Abigail Breslin ist auch als Sängerin aktiv. Mit dem belgischen DJ-Duo Dimitri Vegas & Like Mike nahm sie den Song "We are Legend" auf. 2015 erschien ihr Soloalbum "The World Now". 2017 schockte die Schauspielerin mit einem Instagram-Post: Breslin wurde von ihrem Ex-Freund vergewaltigt. Aus Angst, man würde ihr nicht glauben, zeigte sie den Täter nicht an. "Nicht angezeigte Vergewaltigungen zählen genauso wie angezeigte Vergewaltigungen. Ende der Geschichte", stellte Abigail Breslin in ihrem Beitrag klar.