Drei Jahre hat US-Schauspieler Alan Alda (82) sein Geheimnis bewahrt. Nun enthüllte die Hollywood-Größe aus Serien wie "M.A.S.H.", "The West Wing" oder Blockbustern wie "Aviator" in der US-Show "CBS This Morning" , dass er bereits seit dreieinhalb Jahren an der Parkinson-Krankheit leide. Mit diesem Schritt wolle er Gerüchten zuvorkommen, erklärt der 82-Jährige.

Alan Alda will der Presse zuvorkommen

"Ich war in den vergangenen Wochen oft im Fernsehen, um über meinen neuen Podcast zu reden", so Alda. "In manchen Einstellungen sah ich meinen Daumen zittern und dann dachte ich mir, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit sei, bis jemand darüber eine traurige Geschichte schreibt." Mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit wolle er aber Entwarnung geben und seine Fans beruhigen. Dass er an der Nervenkrankheit leiden könnte, an der zum Beispiel auch Michael J. Fox (57) in frühem Alter erkrankte, sei ihm vor über drei Jahren selbst aufgefallen. Ein Arzt bestätigte damals seine Befürchtung.

Vor allem aber wolle er mit seinem Schritt anderen Patienten Mut machen. Alda setzt sich seit langer Zeit dafür ein, dass der wissenschaftliche Fortschritt weiter vorangetrieben wird. Das tat er unter anderem in einer Fernsehshow namens "Scientific American Frontiers", die er von 1993 bis 2005 moderierte. Alda kann sieben Emmy Awards und sechs Golden Globes sein Eigen nennen.