Die Waffenmeisterin von "Rust" erklärte über ihren Anwalt, nicht gewusst zu haben, dass sich scharfe Munition am Set des Westerns befand. Zweifel an dieser Version erhebt ein Hollywood-Waffenexperte.

Sie war zuständig für den Revolver, mit dem Alec Baldwin versehentlich Kamerafrau Halyna Hutchins erschoss: Die erst 24-jährige Hannah Gutierrez-Reed arbeitete als Waffenmeisterin am Set des Westerns "Rust".

Waffenmeister widerspricht Hannah Gutierrez-Reed

Nachdem Gutierrez-Reed immer mehr in den Mittelpunkt der Ermittlungen und der öffentlichen Berichterstattung gelangt ist, äußerten sich ihre Anwälte am Freitag. Sie habe "keine Ahnung, woher die scharfe Munition kam", erklärten sie. Medienberichte, wonach Mitglieder der Filmcrew nur Stunden vor dem tödlichen Vorfall mit Requisitenwaffen und scharfer Munition Schießübungen auf Dosen gemacht hätten, wies Gutierrez-Reed über ihre Anwälte zurück.

Sie habe die Waffen "jeden Abend und in der Mittagspause unter Verschluss gehalten". Es sei völlig auszuschließen, "dass auch nur eine einzige von ihnen vermisst wurde oder von Crewmitgliedern abgefeuert wurde". Angeblich habe Gutierrez-Reed immer um Trainings gekämpft und um angemessene Zeit vor den Schussübungen, sei bei der Produktion allerdings abgeblitzt. Das Set sei dadurch nicht mehr sicher gewesen und das sei nicht Hannahs Schuld gewesen, hieß es von den Anwälten weiter.

Alec Baldwin weist Schuld offenbar von sich

Ein Statement, das Hollywood-Waffenexperte Mike Tristano so nicht stehen lassen möchte. "Ich denke, das ist eine lächerliche Aussage", sagte Tristano zu "NBC News". "Wie kann man nicht wissen, was sich am Set befindet und was mit den Waffen zu tun hat, mit denen man umgehen soll?", fragte er verblüfft und erklärte, das sei "als würde ein Koch das Catering übernehmen und sagen: 'Ich weiß nicht, woher das Essen kommt".

Am Ende des Tages seien die Waffenmeister am Set für ausnahmslos alles zuständig, was mit Waffen zu tun habe. Es liege in ihrer Verantwortung, die tödlichen Geräte zu kontrollieren. Tristano arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Waffenmeister an Filmsets.

Alec Baldwin, der den tödlichen Schuss versehentlich abfeuerte, schien sich auf Twitter kürzlich selbst zu verteidigen. Er teilte dort Artikel, in denen erklärt wird, Baldwin habe nicht gewusst, dass die Waffe geladen war. Er bekam sie von Regieassistent Dave Halls überreicht, der sagte, sie sei kalt, also ungeladen.

