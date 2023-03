von Eugen Epp Bei Dreharbeiten zur Amazon-Serie "Ringe der Macht" ist ein Pferd ums Leben gekommen. Die Tierschutzorganisation Peta erhebt schwere Vorwürfe und fordert, in Zukunft keine echten Tiere mehr einzusetzen.

Ohne Pferde ginge in der Serie "Ringe der Macht" nicht viel. Nicht nur, weil die tapferen Krieger:innen auf den Tieren durch die Landschaft galoppieren. Sondern auch, weil insbesondere das fiktive Volk der Númenórer eine ganz besondere Beziehung zu ihren Pferden pflegt. Doch dahinter stecken anstrengende Dreharbeiten – die nun sogar zum Tod eines Pferdes geführt haben.

Amazon Prime Video bestätigte, dass bei den Dreharbeiten zur zweiten Staffel der "Herr der Ringe"-Vorgeschichte in Großbritannien ein Pferd gestorben sei. Zuvor hatte es schon Berichte von Insidern gegeben. Laut Amazon habe das Tier beI Proben für Filmszenen einen Herzstillstand erlitten. Der Reiter habe kein Kostüm getragen und es sei auch noch nicht gefilmt worden, sagte ein Sprecher dem US-Portal "Deadline" und zeigte sich "zutiefst traurig" über den Vorfall.

Peta fordert, Pferde durch CGI zu ersetzen

Den Tierschützern von Peta reicht das Bedauern allerdings nicht. Die Organisation reagierte mit einer erbosten Stellungnahme auf den Tod des Pferdes. Lisa Lange, Vizepräsidentin von Peta, verglich die Macher der Serie darin sogar mit den Orks aus der Serie, bösartigen Bewohnern von Mittelerde. Die Tierschutzorganisation fordert, in Zukunft keine Pferde mehr in Filmen und Serien einzusetzen, sondern in solchen Szenen künftig CGI (Computer-Generated Imagery) zu verwenden – die Pferde also per Computeranimation zu zeigen.

Soundtracks Von "Lose Yourself" bis "Bella Ciao": Songs, die durch Filme und Serien zu Mega-Hits wurden 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter "Lose Yourself" (Eminem) in "8 Mile" Natürlich steuerte Eminem für seinen biografischen Film "8 Mile" zu einem großen Teil selbst die Musik bei. "Lose Yourself" läuft zwar nur im Abspann, wurde aber zu einem der erfolgreichsten Hip-Hop-Lieder überhaupt und zur meistverkauften Single von Eminem. Mehr

Die Produzenten sollten "humane Methoden" anwenden, "mit denen man keine verletzlichen Pferde am Set in den Tod scheuchen müsste", forderte Lange. "Wenn sie es nicht vermeiden können, Tiere für ihre Kunst auszubeuten, sollten sie sich ein neues Medium suchen, denn niemand will ein TV-Spinoff mit Quälerei als Thema sehen", heißt es in der Mitteilung weiter.

Laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" stellte der renommierte Ausstatter "The Devil’s Horsemen", der unter anderem auch an der Produktion von "Game of Thrones" beteiligt war, die Pferde für den "Ringe der Macht"-Dreh zur Verfügung. Insgesamt waren demnach an jenem Tag 30 Pferde am Set. In der 50-jährigen Geschichte des Unternehmens sei dies der erste Todesfall gewesen, schreibt der "Hollywood Reporter".

Quellen: "Deadline" / Peta / "Hollywood Reporter"