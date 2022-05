Zombie, Meereskönigin, Betrügerin und beste Freundin: Amber Heard hat in ihrer Karriere schon so einige Rollen verkörpert. Bevor sie erst die Ehefrau und dann die Ex-Frau von Johnny Depp wurde und so in den Schlagzeilen landete, war sie vor allem eine erfolgreiche Schauspielerin.

In "Aquaman" sorgt sie etwa für Frieden in Atlantis und beschützt so die Menschen der Oberflächenwelt. In "The Danish Girl" spielt sie an der Seite von Eddie Redmayne. Er verkörpert eine der ersten bekannten Transfrauen der Welt. Im Gegensatz dazu steht ihre Rolle in "Zombieland": Dort spielt sie den Zombie 406: Nach einer Virusepidemie wurde der Großteil der Bevölkerung in Zombies verwandelt. In dem Film "Stepfather" versucht sie zusammen mit Penn Badgley die Vergangenheit seines neuen Stiefvaters aufzuklären. Dabei stoßen sie auf beunruhigende Details. In "All The Boys Love Mandy Lane" ist Amber Heard in der Hauptrolle der Mandy Lane zu sehen. Fast alle Jungs an der High School sind in sie verliebt. Jeder möchte ihr Herz erobern, doch sie lässt keinen an sich ran. Dann beginnt eine Reihe rätselhafter Todesfälle.

Auch in "Familie Jones – Zu perfekt, um wahr zu sein" spielt Heard eine Teenagerin. Doch das ist nur Schein und ihr Haus ist nicht umsonst luxuriös ausgestattet: Ihre angebliche Mutter Kate ist die führende Mitarbeiterin eines Marketingunternehmens. Zusammen mit ihren falschen Verwandten ist sie nur daran interessiert, die Verkaufszahlen zu steigern. Ihre "Familie" soll bei allen Gelegenheiten auf die Marken hinweisen. Heards Rolle in "Paranoia – Riskantes Spiel" hingegen ist etwas erwachsener: Sie ist Marketing-Chefin des Telekommunikationsunternehmens Eikon und verliebt sich in einen Mann, der sie eigentlich ausspionieren will.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und entdecken Sie unbekannte Filme mit Amber Heard.